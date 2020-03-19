Bahçeli'den Erdoğan'ın açıkladığı pakete 'yürekten' destek

MHP lideri Bahçeli dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı patronlara 100 milyarlık destek paketini 'yürekten desteklediklerini' açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Kovid-19'dan zarar gören şirketlere 100 milyar liralık destek öngören paketi "yürekten desteklediklerini" açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi"ni "hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişme" diye niteledi.

"Ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır" dediği açıklamasında Bahçeli, "Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan KOVİD-19 hastalığını Allah’ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

"Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur" diyen Bahçeli açıklamasında ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyorum" dedi.

