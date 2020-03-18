Sermayeye 100 milyarlık destek, halka maske ve kolonya

Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacağını anlatan Erdoğan, koronavirüsten etkilenen şirketlere yönelik 100 milyarlık destek paketini açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde koronavirüs salgınına ilişkin yapılan toplantının ardından yaptığı konuşmada 21 maddelik bir ekonomik tedbir paketi açıkladı.

"Şimdi ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz" diyen Erdoğan "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" dedi ve alınan kararları şöyle sıraladı:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz."

BİREYSEL ÖNLEMLER VE TAVSİYELER

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilemiyoruz.

- Bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirebilmek zor. Yeni bir döneme giriyoruz.

- Türkiye'nin bu fotoğrafı kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya döndürmesi şart.

- Hamdolsun Türkiye bu sürece olabilecek en hazırlıklı bir şekilde yakalanmıştır.

- Daha düne kadar liberalizmin en hararetli Avrupa ülkeleri bazı hizmetleri devletleştirmeye başladı.

- Bazılarının ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

- Bilindiği gibi Kovid-19 hastalığı ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi.

- Her ülke Kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir.

- Türkiye bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini hayata geçirmiştir.

- Dünyada hastalık teşhisi 200 bini aştı.

- 10 Mart'ta Sağlık Bakanımız ilk defa Avrupa'dan gelen vatandaşımızda Kovid-19 teşhis edildiğini açıkladı. Kendilerine allahtan rahmet diliyorum.

- Uzaktan eğitimi hem internet hem tv aracılığıyla vererek tüm çocuklarımızın erişimine imkan sağladık.

- Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Gelişmelere göre sınavları da erteleyebiliriz.

- 13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı.

- İş dünyasıyla alınacak tedbirleri sürekli gözden geçirdik.

- Hızlı sonuç veren testlerin yapıldığı laboratuvar sayısını 4'ten 16'ya çıkmasına karar verdik ve bu gerçekleşti.

- Uçuş yasağı olan ülke sayısı 20'ye çıktı.

- DÜn itibariyle teşhis konulan hastalarımızın sayısı 98'e çıkarken, maalesef 89 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybettik.

- Meseleye ahlaklı ve vicdanlı yaklaşan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

- Yalan haberlerle kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı.

- Ellerini ovuşturan, bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

- Allahın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu sıkıntıyı atlatacağımıza inanıyorum.

- Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yönetimi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir.

- Hem inancımızda hem kültürümüzde kalp temizliği yanında vücut temizliği, hane temizliği çok büyük önem taşır.

- Bugün bize düşen hadise uygun şekilde Kovid-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerde bulunmamaktır.

- Bugün bize düşen gereken her türlü önlemi alarak takdiri allaha bırakmaktır.

- Sizlerden ricam Kovid-19 tehlikesi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamaktır.

- Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün yayılma hızını o kadar düşürürüz.

- Vakit yapabileceğimiz her şeyi evden yapmak dış dünya ile irtibatı asgariye indirme vaktidir. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.

- Kimi Avrupa ülkelerinin yaşlıları adeta gözden çıkartan kararlarına katılmıyoruz. Yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.

- Bilim Kurulumuzun önerisiyle İstanbul ve Ankara'da başlatılacak uygulama ile 65 yaş üstündeki yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.

- Kamu bankaları 76 yaş üzeri emeklilerimizimn maaşlarını isterlerse evlerinde yapacaklar.

- Huzurevlerindeki doktor sayısı artırılacak.

- Vatandaşlarımızdan acil olmayan sağlık sorunlarında mümkün olduğu kadar aile hekimlerine başvurmalarını rica ediyoruz.

- Tanı kiti konusunda çok önemli bir üretim potansiyelimiz var.

- Salgın ilk başladığında Çin'e de tıbbi malzeme desteği vermiştik.