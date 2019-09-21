Anket sonucu açıklandı: Başkanlık sistemi, ekonomi, Babacan ve ABD...

Anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. Anket sonucuna göre 'Başkanlık sisteminden memnun musunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 61.5'i 'hayır', yüzde 38.5'i de 'evet' yanıtını verdi. Anket sonucunda Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi denirken, ABD'yi düşman ülke olarak tanımlayanların oranı yüzde 94,5 oldu. Ankette Davutoğlu ve Babacan'ın yeni parti hazırlıklarına ilişkin soru da yer aldı.

ADA araştırma şirketi Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna katılımcıların yüzde 44.9'u ekonomi, yüzde 17'si işsizlik, yüzde 6'sı Suriyeliler, yüzde 5.2'si terör, yüzde 2.9'u da demokrasi, adalet yanıtını verdi. DÜŞMAN ÜLKE ABD Dost ve düşman ülkeler algısına dair sorulan soruya katılımcıların yüzde 94.5'i düşman ülke olarak ABD'yi gördüklerini açıklarken dost ülkeler arasında yüzde 83 ile ilk sırayı Azerbaycan aldı. Azerbaycan'ı ise yüzde 16.3 ile Rusya, yüzde 10.2 ile de Çin takip etti. BABACAN-DAVUTOĞLU YANITI Haberler sitesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, ankete katılanların yüzde 10'u yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 7.3'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de Muharrem İnce'ye oy verebileceğini söyledi. BAŞKANLIK SİSTEMİ YANITI "Başkanlık sisteminden memnun musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 61.5'i "hayır", yüzde 38.5'i de "evet" yanıtını verdi. SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ? "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların yüzde 37.5'i AK Parti, yüzde 22.8'i CHP, yüzde 11.5'i kurulacak yeni parti, 9.5'i MHP, yüzde 9.0'ı HDP, yüzde 7.0'ı İYİ Parti, yüzde 0.9'u da Saadet Partisi yanıtı verdi.