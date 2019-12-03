Akşener: Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

"EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. İtip kakarak, yok sayarak, her şeye bulduğun parayı milletinden esirgeyerek, sonuç alamazsın Sayın Erdoğan" diyen Akşener, "Sizi, para babaları seçmedi efendiler! Sizi millet seçti. Ya milleti göreceksiniz, ya da yoldan çekileceksiniz. Bunun başka yolu yok" diye konuştu.

EYT AÇIKLAMASI

Akşener "Emeklilikte 'Saray'a' takılan kardeşlerimiz aramızda. Yandaş vakıflara, derneklere, ajanslara akıtacak milyonları bulabilen, geçmediğimiz köprüler, gitmediğimiz yollar, yatmadığımız hastaneler için müteahhitlere ödeyecek parayı bulabilen, kendine saray yaptıracak parayı bulabilen, Sayın Erdoğan'ın, 'Seçim kaybetsek dahi o iş olmaz' diyerek itip kaktığı EYT'liler aramızda. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz… EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. İtip kakarak, yok sayarak, her şeye bulduğun parayı milletinden esirgeyerek, sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Kademeli bir çözüm planı mümkün. Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir" şeklinde konuştu.

'GEÇEN HAFTAKİ SÖZÜMÜ DİNLEYİP VETO ETTİNİZ'

"Kodaman 5 müteahhit sıkışmaya görsün, kamu bankalarını seferber edip, bir kalemde 500 milyonluk vergiyi silip, çare buluyorsunuz. Sıra vatandaşa, sıra millete geldi mi, 'Olsa dükkan senin' deyip sıyrılmaya çalışıyorsunuz" diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Sizi, para babaları seçmedi efendiler! Sizi millet seçti. Ya milleti göreceksiniz, ya da yoldan çekileceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bu kürsüden açıkça ilan ediyorum; İYİ Parti iktidarının ilk yılında, millete nasıl el uzatılırmış, EYT'li kardeşlerim nasıl ferahlatılırmış göreceksiniz. Eş, dost, kodamanlar değil, 'Önce milletim’ derseniz, bu yarayı tedavi edersiniz. Nasıl geçen haftaki sözümü dinleyip, fabrika bacalarına filtre takmayı erteleyen kararı veto ettiniz ve milletin yararına bir karar verdiniz; EYT'liler konusunda da; ya sözümü dinleyip, gerekeni yapacaksınız, ya da biz geleceğiz, biz yapacağız” dedi.

İSTANBUL’UN SU MESELESİ

Akşener İstanbul'daki barajların doluluk oranları ile ilgili "İstanbul’un su meselesine de değinelim. 'İstanbul’un sorunu hiç iyi değil' dedi Erdoğan, aynı Erdoğan 30 Mart 2019’da 'İstanbul’un su sorununu çözdük' demişti. '2040 sorununa kadar İstanbul’un su sorunu yok' demişti. Melen Barajı üzerine 2 milyar liraya yakın para harcayarak baraj yapmaya kalktılar. Baraj bir türlü devreye girmiyor. Memleketine baraj yapamayan iktidar elin Cibuti’sine baraj yapacak. Sen önce milletinin işini hallet. Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar. Bu devran böyle gidecek sanıyorlar ama gitmeyecek. Bu devran böyle gitmeyecek. Aziz Türk milleti adı üstünde milletin meclisinin saf dışı bırakılmasına rıza göstermeyecek. Yüz binlerce milyara mal olan şatafatlı gezilere daha fazla sessiz kalmayacak. Bu aziz millet devlet saygınlığını yerle bir eden bu şımarıklığa artık geçit vermeyecek. Bakın bu nobranlığın, şımarıklığın, had bilmezliğin milletçe yaşadığımız geçim sıkıntısının sebebi devleti çiftliğine çeviren bu ucube yönetim biçimidir. Bu sempatikleştirilmiş tek adam rejimidir" dedi.

'SANKİ YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SETİNDE YAŞIYORUZ'

Akşener "Bakın bir noktaya dikkatinizi çekmek iterim. MB yedek akçesi imar affı ve bedelli askerlik gibi bir defalık gelir olmazsa bütçe açığı daha fazla olacaktı. Bu ev ekonomisini ayakta tutmak için eşinin parmağındaki yüzüğü satmaya benzer. İş dünyasında da durum bundan farklı değil. Ben bu gerçekleri söyleyince Sayın Erdoğan çok kızıyor, 'rakamları çarpıtıyor' diyor. 'Yanındakileri değiştirsin' diyor. Benim verdiğim rakamlar devletin rakamları. Daha hangi rakamla nasıl anlatayım ki? Erdoğan’ın çevresinde doğruları söyleyecek kimse kalmadığı için damadı da kendisi de her şeyi güzel sanıyor. Gerçekten de buna inanıyorlar ha. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. Yüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Almış yanına ak sakallıyı” diye konuştu.