AKP'den şaşırtmayan atama: Ahmet Misbah Demircan'ın yeni görevi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan atandı. İstiklal Caddesi'ni AVM'ye benzeten, Beyoğlu'ndaki tarihi mekanları yok eden, Emek Sineması'nın yıkımına imza atan, AKM'nin yıkımında rol üstlenen ve turizme bakışını 'Parayı bırakan da Araplar' sözleriyle ortaya koyan Demircan'ın yeni görevi şaşırtmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.

AKP'nin kuruluşunda yer alan isimlerden olan ve iki dönem Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Misbah Demircan, son seçimlerde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

TAKSİM'DEKİ SALDIRILARIN BAŞ AKTÖRÜYDÜ

Taksim'e ve Beyoğlu'na yıllardır süren saldırıların mimarı olan Demircan, bölgenin tarihi dokusuna ve mekanlarına verdiği zararla hatırlanıyor.

İstiklal Caddesi'ne yapılan AVM, Emek Sineması'nın yıkımı, Taksim'de tarihi mekanların restorasyon adı altında tanınmaz hale getirilmesinin ve kentsel dönüşüm adı altında binlerce yurttaşın mağdur edimesinin baş aktörlerinden olan, AKM'nin yıkımında da rol oynayan Demircan'ın AKP tarafından şimdi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na atanması dikkat çekti.

'PARAYI BIRAKAN ARAPLAR' DİYEN KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na atanan Demircan, belediye başkanlığı sırasında Beyoğlu'ndaki Arapça tabelalara gelen eleştirilere ilişkin "Araplar iyi ki var. Bu, Avrupalılar gelmesin anlamında değil tabii. İstanbul'a gelen turistte Araplar ilk sırada. Alışverişte ilk sırada Araplar var. Parayı bırakan da Araplar" demişti.

İSTİKLAL'İ AVM'YE BENZETMİŞTİ

Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde İstiklal Caddesi'ni AVM'ye benzeten yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, "Emek Sinema Pasajı'nı eğer bir şeye benzetmek gerekirse, büyük bir alışveriş merkezi olan İstiklal Caddesi'nin sinema bölümü gibi görüyorum. Yeni haliyle Emek Sinema Pasajı Beyoğlu'nun en büyük tamamlayıcısı olacaktır. Çalışmaların bitmesine az bir süre kaldı. İnşallah 2016 yılında açılacak ve Beyoğlu sahnesine, sinemasına, kültür merkezine kavuşmuş olacak. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız" ifadesini kullanmıştı.