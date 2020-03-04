Akademisyene cinsel saldırı davası

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu öğrencisi S.G.A’ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve meslekten çıkarılan araştırma görevlisi Mustafa Özcan Taşkesen hakkında dava açtı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu'nda bir akademisyene, öğrencisine cinsel saldırıda bulunmaktan dava açıldı.

İddianamede, şüphelinin “kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel taciz” suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede, üniversitesi rektörlüğünce görevinden çıkarılan şüpheli Mustafa Özcan Taşkesen’in 13 Kasım 2019’da ifadesinin alındığı ve tutuklamaya sevk edildiği anlatıldı. Ancak Gölhisar Sulh Ceza Hâkimliği’nin adli kontrol kararıyla şüphelinin serbest bırakıldığı aktarılan iddianamede, olay gününe ait apartın giriş görüntülerine ulaşılamadığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Taşkesen’in Burdur’un Çavdır ilçesinde Cansuyu isimli apartın 5. katında bulunan dairede kız öğrenci S.G.A’ya cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik daha sonra gerçekleştirdiği eylemlerle suç kastının nitelikli cinsel saldırıya yönelmiş olduğu, ancak şüphelinin eylemini elinde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadığı ifade edildi. Şüphelinin kamu görevlisi, müştekinin ise öğrencisi olduğu aktarılan iddianamede, “Müşteki ile şüphelinin arasında herhangi bir husumet yoktur. Müştekinin şüpheliye asılsız suç isnadında bulunması için bir neden de bulunmamaktadır. Tanık ifadeleri müştekinin iddialarını destekler ve doğrular mahiyette. Şüphelinin savunmasına itibar edilmedi, müştekinin sunmuş olduğu mesajlar da müştekinin iddialarını doğrulamıştır” denildi.

Müşteki öğrencinin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, kamu davası açılmasını olumlu gördüklerini belirterek “Bu tür eylemlere maruz kalan tüm öğrencilere örnek olması için, adalet duygusunun zedelenmemesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.