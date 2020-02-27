Ankara Cebeci'de bir kadın, mahalle bekçisinin tacizine uğradı. Hakkında şikayette bulunulan bekçi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bekçilere arama yapma ve zor kullanma yetkisi veren kanun teklifine yönelik tepkiler sürerken bir mahalle bekçisine cinsel taciz davası açıldığı ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bekçi A.Y.C, 1 Kasım 2018 tarihide Facebook üzerinden P. K’ye “Sizi yolda gördüm, beyaz giymiştiniz, beyaz size çok yakışıyor, sürekli beyaz giyinin” ifadelerinin yer aldığı mesajlar gönderdi. Bunun üzerine P.K, bekçi A.Y.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

P. K, polis merkezinde verdiği ifadesinde “Bana mesaj gönderen kişinin Facebook profiline baktığımda sürmekte olan taciz soruşturması için gitmiş olduğum polis merkezinde 'daha önceden görmüş olduğum bekçi olduğunu’ fark ettim. Mesaj gönderen kişinin mesleği bölümünde bekçi yazdığını gördüm” dedi. Bekçi A.Y.C ise ifadesinde P.K’yi tanımadığını ve Facebook hesabının olmadığını öne sürdü.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine A.Y.C.’nin cinsel taciz suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. Savcılığın 8 Ocak tarihinde hazırladığı iddianamede, “P. K.'nin daha önce tanımadığı bekçiye yönelik iftirada bulunmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığı, bekçinin mesaj göndererek cinsel taciz suçunu işlediğine dair kamu dava açmaya yeter delil ve şüphe bulunduğu” belirtildi. İddianamenin kabulünün ardından A. Y. C. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Dava 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.