Cinsel saldırı şüphelisi avukat Muhittin K. gözaltına alındı

Stajyer kadın avukatın sosyal medyadan duyurduğu cinsel saldırı iddiası üzerine avukat Muhittin K. gözaltına alındı.

Hakkında kadına yönelik cinsel saldırı şikayetleri ortaya çıkan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Muhittin K. gözaltına alındı.

Bir stajyer kadın avukatın, yanında çalıştığı avukat Muhittin K. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını duyurmasının ardından hakkında çok sayıda cinsel taciz şikayeti ortaya çıkan avukat Muhittin K. gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından K.'nin eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıkmıştı.

Twitter'da açıklama yapan "Merhaba Ben Öykü" kullanıcı isimli stajyer avukat, “Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.’nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım” yazılı bir mesaj paylaşmıştı. Mesajın yayılmasının ardından İstanbul Barosu şikayetler hakkında soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği de yaptığı açıklamada "M.K. adlı kişinin derneğimizin taraf olduğu hiçbir toplumsal olay ya da davaya katılamayacağınız duyuruyor, tüm üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan M.K. ile her türlü sosyal ilişki ve diyaloğu kesmesini bekliyoruz" dedi. Dernek, M.K.'nin "cinsel, fiziksel ve psikolojik saldırısına maruz kalan tüm kadınları" şikayetçi olmaya çağırdı, kadın meslektaşlarına ve saldırıya maruz kalan kişilere destek vereceğini açıkladı.



