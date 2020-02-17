Stajyer avukat cinsel saldırıya uğradığını açıkladı, soruşturma başlatıldı

Bir stajyer avukatın sosyal medya üzeriden duyurduğu cinsel saldırıya ilişkin açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Stajyer bir avukatın sosyal medya üzerinden duyurduğu cinsel saldırı olayına ilişkin İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi.

Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Şikayetler hakkında soruşturma açıldı. Yapılan soruşturma sonuçlandırıldı ve disiplin kuruluna sevkedildi. Öykü’nün anlatımı için de re’sen soruşturma açılacaktır. Burası İstanbul Barosu... Burada bu tür olguların görmezden gelinmesi söz konusu olamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün sosyal medyadan bir açıklama yapan Öykü adlı stajyer avukat, “Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikâyetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım” yazılı bir mesaj paylaşmış, avukat M.K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını duyurmuştu.