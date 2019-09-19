Tuzla yangınıyla ilgili Kimya Mühendisleri Odası'ndan açıklama

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınıyla ilgili olarak Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yapılması gereken önlemler anlatılırken, fabrikanın deposunda bulunan kimyasalların cinsinin ve miktarının bilinmediğine dikkat çekildi.

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınıyla ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB)'ne bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi bir açıklama yayımladı. Açıklamada yangının etkileri ve alınacak önlemler ile ilgili öneriler paylaşıldı.

KMO İstanbul Şubesi'nin açıklamasında yangının meydana geldiği fabrikanın deposunda bulunan kimyasalların cinsinin ve miktarının bilinmediği belirtildi. Bilgilerin, İstanbul Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde mevcut olduğu halde yangının etkileri ve alınacak önlemler konusunda sağlıklı bir açıklamanın yapılmadığına dikkat çekildi.

KMO'nun açıklaması ve sıraladığı önlemler şu şekilde:

Poliüretan üretiminde hammadde ve yardımcı madde olarak birçok tehlikeli kimyasal kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddelerin yanma ürünleri de akut ve kronik etkilere sahip çeşitli buhar ve gaz ürünlerin, sis ve duman şeklinde salınımına (emisyonuna) neden olacağı bilinmektedir. Yangın sonucu atmosfere salınan bu ürünlerden en tehlikeli olanların başında Hidrojen Siyanür (HCN) gelmektedir. Ayrıca, kronik kanserojen etkiye sahip yanma ürünlerinin çıkması kaçınılmazdır.

Ülkemizde kimyasal tesislerin kapasite raporları maalesef yasa ile gizli tutulmaktadır. Bu nedenle yangın olan tesisin depolarında bulunan tehlikeli kimyasalların cinsi ve miktarı bilinmemektedir. Bu bilgiler, İstanbul Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde mevcut olduğu halde yangının etkileri ve alınacak önlemler konusunda sağlıklı bir açıklama henüz yapılmamıştır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak önerilerimiz şunlardır: