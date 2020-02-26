Soylu'dan ters kelepçe uyarısı: Toplumsal olaylarda takmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması çağrısı yaptı ve ters kelepçe uygulamasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Soylu, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Asayiş 2019 Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ters kelepçe takma olayı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Ters kelepçe takılması gereken halleri güvenlik güçlerinin iyi bildiğini ancak uygulamada bazı sıkıntıların yaşanabildiğini ifade eden Soylu, "Bu işin dışında birisi olarak tekrar söylemek isterim, birilerinin ağzına sakız vermeyelim. Hep beraber, çok iyi yaptığımız işlerde birilerine siyasal ve ideolojik gözlüklerle bakıp, bizleri haksız yere eleştirme imkanını da sunmayalım." diye konuştu.

Toplumsal olaylarda ters kelepçe takılmaması uyarısında bulunan Soylu, ters kelepçe takılmasını gerektiren olayları şöyle sıraladı:

"Ters kelepçe, uyuşturucu kaçakçısı, satıcı elbetteki eğer bu saldırgan bir pozisyon ortaya koyuyor, zarar verecek nitelikte pozisyon ortaya koyuyorsa buna takılabilir. Cinsel taciz, kadına şiddet, takılabilir. Terör, burada imtina etmenin de bir anlamı yok. Kim terörle beraber bu ülkenin başına bir musibet getirmeye çalışıyorsa ona her şey mubahtır, yapılabilir. Ters kelepçe takılabilir. Bunun dışında, mafya, organize suç şebekeleri, bunlar da eğer sıkıntılı bir durum söz konusuysa, saldırgan hal söz konusuysa olayın durumuna göre takılabilir. Ama toplumsal olaylarda arkadaşlar el birliğiyle ne olursunuz birilerinin ağzına sakız vermeyelim. Alıyorlar, sabahtan akşama kadar çevirip çevirip duruyorlar. Netice itibarıyla orada görevini yapan da bir arkadaş. Allah bilir, 4 saatlik, 5 saatlik görevi sonunda karşı karşıya kaldığı bir durumun sonunda bir karar veriyor. Ama biz onu o karardan da kurtaralım. Diyelim ki toplumsal olayların hiçbirinde eğer çok büyük bir saldırganlık söz konusu değilse, yaralayıcı, güvenlik görevlilerimize ciddi bir şekilde etkileyecek bir durum yoksa bunların hiçbirisinde ters kelepçe olayını yapmalım."

Soylu, bunların dışında saldırgan bir hal varsa da ters kelepçe takılabileceğini söyledi.

Soylu, "Ne kadar söylerse söylesinler. Bekçilik yeniden hayata geçmiş güvenlik unsurlarında, toplumumuzun daha huzurlu hale gelmesinde hırsızlığın azalmasında, gecelerin daha güvenli hale gelmesinde fayda sağlamışlardır" dedi.