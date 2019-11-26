Okan Üniversitesi'nde akademisyenlere açlık sınırında ücret

Patronların Ensesindeğiz Ağı ile iletişime geçen Okan Üniversitesi akademisyenleri yaşadıkları sorunları anlattı. Yapılan görüşmede üniversitenin akademik personeline ödediği ücretin neredeyse açlık sınırında olduğu ortaya çıktı.

Okan Üniversitesi'nde çalışan akademik personel Patronların Ensesindeyiz Ağı ile irtibata geçip, uğradıkları hak gasplarını anlattı.

Yapılan görüşmede üniversitenin akademik personeline ödediği ücretin çok düşük olduğu öğrenildi.

Okan Üniversitesi'nde çalışan akademik personelin aldığı ücretin devlet üniversitelerinde çalışan meslektaşlarının aldığı ücretin yaklaşık üçte biri olduğu, bu rakamın neredeyse açlık sınırında olduğu ortaya çıktı.

Akademisyenler, üniversite yönetimiyle bir yıllık sözleşme imzaladıklarını, zam oranlarının ise sözleşme yılı ortasında belirlenmesi dolayısıyla pazarlık haklarının bulunmadığını belirtti.

Okan Üniversitesi akademisyenleri uğradıkları hak gasplarıyla ilgili bir araya geleceklerini ve mücadele edeceklerini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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