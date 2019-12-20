Metal işçileri: İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz

Birleşik Metal üyesi işçiler patron sendikası MESS'in toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasına yol açan yaklaşımını protesto etmek için bugün fabrikalarda eylem yaptı.

MESS ile Birleşik Metal-İş (BMİS) arasında 41 fabrikada binlerce işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık’ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlanması ve sürecin arabulucu aşamasına girmesinin ardından işçiler eylemlerine devam ediyor.

DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, MESS’in yaklaşımını protesto etmek için bugün servislerden inerek fabrikaları yürüyüş düzenledi ve işyerlerinde bildiri okuyarak yarım saatlik duruş eylemlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdiler.

'GEÇİNEMİYORUZ, İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET İSTİYORUZ'

Sendikadan yapılan açıklamada ''MESS, toplu sözleşmeye 'rekabet gücünün korunması ilkesi' ile yaklaştığını belirtiyor. MESS’in rekabet olarak kastettiği, işçilere yeni haklar vermemek, yeni haklar bir yana işçilerin kazanılmış haklarını da geriye götürmek ve düşük ücretlerle çalıştırmak" denildi.

Rekabetin sağlanması adına, işçilerin haklarını geriye götürecek, esnek çalışmaya olanak sağlayacak tekliflerin asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada "Bu taleplerin, işverenler için daha fazla kâr, işçiler için ise daha fazla sömürü olduğunu biliyoruz. MESS’ten yapılan toplantılarda, henüz işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirecek tek bir laf duymadık. MESS’in sunum ve teklifleri içerisinde kâr var, rekabet var, esneklik var, kazanılmış hakların geriye götürülmesi var, ama işçi yok. İçinde işçinin olmadığı hiçbir talep toplu sözleşmenin maddesi olamaz'' denildi.