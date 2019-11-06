Metal işçileri hakları için yeniden yollarda

Eskişehir’de Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine'de çalışan metal işçileri, ödenmeyen maaş ve tazminatları için yeni eylem planı açıkladı.

Eskişehir’de aynı gruba bağlı çalışan ve fabrikada üretimin durmasıyla maaşlarını ve tazminat haklarını alamayan Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçileri, bugün açıklanan yeni bir eylem programıyla mücadelelerini sürdürüyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanlığı ve patron Zeytinoğlu Grubu’yla yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamaması üzerine, işçilerle yapılan değerlendirme sonucunda eylemlerin yeniden başlayacağı belirtildi. İşçilerin haklarını almak için Eskişehir'de başlattıkları Ankara yürüyüşü polis saldırısıyla engellenmişti.

Sendikanın açıkladığı eylem programı şöyle:

6 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat: 10.00 Entil, Tarkon ve Hapalki işçileri Birleşik Metal İş Eskişehir Şubesi'nde toplanma.

1. Eylem: 6 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat: 11.00

Eskişehir İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması, ödenmeyen işçi alacaklarının Ücret Garanti Fonu’ndan karşılanması talebi ile görüşme ve başvuru işlemi.

2. Eylem: 6 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat: 12.00

Entil İş Yeri önünde oturma eylemi. (Adres: Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A.Ş, 75. Yıl Mah. Organize Sanayi Bölgesi, Şehitler Bulvarı, No: 2)

3. Eylem: 6 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat: 12.00

Ankara Yürüyüşü başlıyor!

4. Eylem: ​7 Kasım 2019 Perşembe günü, saat: 10.00

İstanbul TMSF önünde geniş katılımlı basın açıklaması. (Adres: TMSF Genel Merkezi, Büyükdere Cad., No: 143, ESENTEPE, ŞİŞLİ/İSTANBUL)

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