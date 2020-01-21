'Geçinemiyoruz diyenin maaşını düşürün' demişti: Sahte faturadan hapis yatmış

Geçinemediklerini söyleyenlerin ücretlerinin düşürülmesinin 'sünnet' olduğunu söylediği video kaydıyla gündeme gelen Mustafa Özbağ'ın sahte fatura düzenlemek suçundan hapis yattığı ortaya çıktı.

"Geçinemiyoruz” diyenlerin ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini, bunun "sünnet" olduğunu söylediği bir video kaydıyla gündeme gelen ve kendisini "Mevlevi şeyhi" olarak tanıtan Mustafa Özbağ'ın naylon faturadan hapis yattığı ortaya çıktı.

Çanakkale Matbuat’ın haberine göre göre, kentte yıllardır resmi organizasyonlarda başmisafir olan ve kendisini “Mevlevi Üstadı” diye tanıtan Mustafa Özbağ, Aralık 2016’da sahte fatura düzenlemek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Bursa Osmangazi Belediyesi’ne ait Karabaş-i Veli Tekkesi’nde "görev" yapan ve Çanakkale’nin de çok yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa Özbağ hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “sahte fatura düzenlemek” suçundan 18 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı.

2003 yılında kapanan bir firmanın faturalarını yıllarca usulsüz olarak kullandığı tespit edilen Özbağ, mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

Ancak, bilirkişi raporu ve şahitlerin beyanlarına göre, sahte fatura tanzim ettiği belirlenen Mustafa Özbağ’a mahkeme heyeti 60 ay hapis cezası verdi ve Yargıtay’ın kararı onamasının ardından, 3 Aralık 2016 tarihinde yurtdışına kaçmak isterken Atatürk Havaalanı’nda polis tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 60 ay hapis cezası olan Özbağ, cezasını yatmak üzere Metris Cezaevine konuldu.

Bursa Şehir gazetesinin haberine göre de Osmangazi Belediyesi tarafından restore ettirilen Karabaş-i Veli Tekkesi’ni yıllardır istediği gibi kullanan ve belediyenin imkânları ile adeta dünyayı gezen Özbağ, devletin kaynaklarıyla lüks bir hayat yaşıyor. Özbağ’la ilgili başta imar olmak üzere yüzlerce iddia bulunuyor.

