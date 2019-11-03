Gebze'de Hegel, Marx ve diyalektik konulu seminer

TKP Gebze İlçe Örgüt'ü tarafından ikincisi düzenlenen Felsefe sohbetleri kapsamında Prof. Dr. Doğan Göçmen'in sunumuyla 'Hegel, Marx ve Diyaletlik Felsefe' adlı seminer düzenlendi.

Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe Örgüt'ü tarafından ikincisi düzenlenen Felsefe sohbetleri kapsamında ''Hegel, Marx ve Diyaletlik Felsefe'' adlı seminer düzenlendi.

Konuşmacı olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Doğan Göçmen davet edildi. 'Hegel, Marx ve Diyaletlik Felsefe'sini anlatan Göçmen, konuşmasına bütün insanlığın aslında bir ahlak arayışı içinde olduğunu söyledi. Göçmen, ''Bu arayış ahlak, güzellik ve akıl olduğu ve sonucunda insan bunların sonunda özgürlük istemektedir, bu insanın doğasında vardır fakat ahlak modern toplumda çürüyor'' dedi.

Prof. Dr. Doğan Göçmen ahlakın ancak akılla mümkün olduğunu, artık dünyayı bütün olarak bakmak gerektiğini, ayrıca herkes evinin önünü süpürsün mantığı artık bizi bir yere götürmeyeceği çünkü eskiye nazaran nüfus olarak çok kalabalık olduğumuzu vurguladı.

'MARX İSE SOSYALİST CUMHURİYET DİYE SLOGAN ATTI'

Marksizm'in iktisadi yönünden çok felsefik yönüne dikkat çeken Göçmen, ''Marksizim diğer felsefeler gibi derinliktedir. Marksizm felsefedir. Bütüne sahip çıktığı için sadece felsefe akıllı pratiğin kuramıdır, felsefenin gerçekleşmesi için gerçekleştirdiği yön vardır bu da pratik teoridir. Eğer bir sorun olduğunu görüyor ve sadece kendimizi görüyor diğer tarafı görmüyorsak o sorunu çözemeyiz. Diyaletlik Felsefe bir bütünü görmemizi sağlıyor. Marx Hegel'i felsefenin üst durağı tanımlarken bunu Hegel'in kendisinden ögreniyor. Modern felsefenin tamamlayıcısı. Hegel 1789 Fransız devrimine bakıyor ve cumhuriyeti savunuyor ama Marx ise sosyal cumhuriyet diye slogan atıyor'' dedi.

Etkinliğin sonunda ise konuklar merak ettikleri konular üzerinde Göçmen'e sorularını yöneltti. Göçmen'in soruları yanıtlamasının ardından etkinlik sona erdi.

DOĞAN GÖÇMEN KİMDİR?

1964 yılında Gaziantep'te doğan Göçmen, Hamburg Üniversitesin de Felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, İktisat, işletme ve hukuk alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördü. Edin Burgh Üniversitesin de toplum ve siyaset kuramları alanında yüksek lisans öğrenimini gördü. yüksek lisans Tezini John Locke ve Adam Smith'in Mülkiyet ve Devlet kuramları üzerine yazdı. doktora Öğrenimini Edinburgh Üniversitesin de Adam Smith'in Ahlaksal Duygular Kuramı ve Ulusların Zenginliği arasındaki ilişki üzerine özne felsefesi açısından kaleme aldığı bir tez ile tamamladı. Göçmen'in tez çalışması I.B. Tauris tarafından Londra ve New York'ta yayınlandı.

almanca , ingilizce, rusça , türkçe yayınlanmış felsefenin değişik sorunlarına ve konularına dair yazıları ve kitapları bulunmaktadır. Epistemoloji, Ontoloji, Etik ve Ahlak, Felsefesi, Siyaset Felsefesi, İktisat Felsefesi, İngiliz Empirizmi, Alman Felsefesi gibi alanlarda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dokuz Eylül üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Felsefe dersleri vermekte Akademik çalışmalarına devam etmektedir.