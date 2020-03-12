Darülaceze'de dışarı çıkış yasaklandı, ziyaret ve etkinlikler durduruldu

Darülaceze'de koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca ziyaret ve etkinliklere ara verilecek. Darülaceze sakinlerinin dışarıya çıkmasına da ikinci bir karara kadar izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklaması üzerine, 11 Mart'ta olağanüstü toplanan Darülaceze Daimi Heyeti, 14 gün boyunca ziyaret ve etkinliklere ara verilmesine karar verdi.

Salgında en yüksek risk grubunun 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan bireyler olması nedeniyle Darülaceze sakinlerinin dışarıya çıkmasına da ikinci bir karara kadar izin verilmeyecek.

DHA'nın haberine göre Darülaceze Başhekimi Dr. Ufuk Yurtsever, "Kurumda kalan sakinlerimiz yaş itibariyle ileri yaşta ve bağışıklık sistemi genelde zayıf kalan misafirlerimiz. Bu nedenle kurum dışından gelen misafirlerimizin ziyaretlerini ikinci bir karara kadar askıya aldık" dedi.

Yurtsever "Aynı zamanda kurumda kalan misafirlerimizden dışarıya günübirlik çıkanlar oluyor. Onları da kontrol etmek zor olduğu için, kapalı ortamlara gitme ihtimalleri yüksek olduğu için dışarı çıkma izinlerini ikinci bir talimata kadar yasakladık. Öte yandan menüde değişiklikler yaptık, daha çok sebze-meyve ve antioksidan özellikli gıdaları zenginleştirdik. Zaten yaptığımız kurum içi eğitimlerde hijyen eğitimleri de vardı, onu da bu sıralar sıklaştırdık. Ayrıca sakinlerimizi kurum dışına zorunlu olarak göndermemiz gerekiyor bazen ki daha çok hastaneye. Bu durum kurum içindeki görevli tabiplerimizi aşıyorsa, o zaman refakatçilerimiz ile gerekli tedbirleri alarak en az temas olacak şekilde nakillerini sağlıyoruz" diye konuştu.