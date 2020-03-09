Birce Akalay'dan 8 Mart mesajını kaldıran Instagram'a tepki

Oyuncu Birce Akalay, dün Instagram sayfasında 8 Mart için bir mesaj paylaştı. Akalay'ın sayfasında kullandığı fotoğraf Instagram tarafından kaldırıldı. Akalay, Instagram'a 'Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular' mesajını gönderdi ve bu mesajı yayımladı.

Oyuncu Birce Akalay, dün Instagram sayfasında 8 Mart için bir mesaj paylaştı. Akalay'ın sayfasında kullandığı fotoğraf Instagram tarafından "çıplaklık ve cinsellik barındırdığı" gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

Akalay, Instagram'ın gerekçesini sayfasında paylaştı.

Birce Akalay, kısa bir süre sonra aynı fotoğrafı tekrar sayfasında yayınladı. Altına da "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü" notunu düştü.

Birce Akalay, Instagram'a da "Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular" mesajını gönderdi.