Bakan Kurum, 'Hazine ve Belediye kiracılarından kira istenmeyecek. Kira borçları ertelenecek' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden kira talep edilmeyeceğini, sözleşmelerin uzatılacağını ve kira borçlarının erteleneceğini duyurdu.