Bakan Kurum: Hazine ve Belediye kiracılarından kira istenmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden kira talep edilmeyeceğini, sözleşmelerin uzatılacağını ve kira borçlarının erteleneceğini duyurdu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan, belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden;
✅ Kira talep edilmeyecek
✅ Sözleşmeler uzatılacak
✅ Kira borçları ertelenecektir. pic.twitter.com/ThGviYCHBq
— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020