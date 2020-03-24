Galatasaray-Beşiktaş maçına karantina gelebilir: 850 kişi vardı

İtirazlara rağmen tüm liglerin oynatıldığı haftanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın TFF ve TSYD’ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası, “Birimizde hastalık çıkarsa akrediteli 850 kişi karantinaya girer" demişti. Terim’in koronavirüse yakalandığının resmen açıklanmasının ardından gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki akrediteli 850 kişiye çevrildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, karantinayı beklemeden teste girerken Beşiktaş da test başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın TFF ve TSYD’ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigin ve yardımcıları da risk altında. İLGİLİ HABER Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı