TRT’den mültecilere yol gösteren harita

TRT Arapça, Türkiye üzerinden Avrupa'ya hangi yollardan ulaşabileceğine dair bir harita paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, Avrupa Birliği’ne gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almıştı.

TRT Arapça ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı. TRT Arapça, Türkiye üzerinden Avrupa'ya hangi yollardan ulaşabileceğine dair bir harita paylaştı.

"Fransa'ya giden yol" başlığıyla paylaşılan haritada; İdlib'den bir ok çıkartılarak, Türkiye üzerinden dört farklı yol kullanılarak Avrupa'ya gidilebileceğinin anlatılması dikkat çekti.

İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı belirtilen harita, "Fransa'ya giden yol... Türkiye'den gelen mültecilerin Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak için izleyebilecekleri olası yolların açıklayıcı bir haritası" ifadeleriyle paylaşıldı.

Paylaşılan haritada turkuaz ve sarı renkli güzergahlara yer verildi.

İşte o paylaşım: