Havuz gazetelerinden Star kapanıyor

TürkMedya bünyesinde faaliyet gösteren, AKP'nin havuz gazetelerinden Star'ın ay başında kapanacağı öğrenildi.

TürkMedya bünyesinde faaliyet gösteren, AKP'nin havuz gazetelerinden Star Gazetesi’nin kapanacağı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre basılı gazete ay başında kapanacak, dijital yayın bir süre daha devam edecek.

Medyaradar’ın haberine göre de, gazetede çalışan editör ve tasarımcılara kendilerine iş bakmaları söylendi.

1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı.

2006’da Erdoğan’a yakın Ethem Sancak’a satılan gazete, 2016’da ise Erdoğan’ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ tarafından alındı.