Habertürk'ten tepki çeken adım: Reklam yapmak istemedi, köşesini kapattılar

Habertürk yazarı Sinem Kaymakçı, İstanbul'daki yeni havalimanının engelli dostu olduğuna dair yazı yazmasının istendiğini, bu talebi kabul etmediği için köşesinin kaldırıldığını açıkladı.

Habertürk yazarı Sinem Kaymakçı, İstanbul Havalimanı'nın engelli dostu olduğuna dair yazı yazmasının istendiği, bu talebi geri çevirdiği için köşesinin kapatıldığını açıkladı.

“29 Mart Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Kendim geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu. Habertürk yönetimi benden Yeni Havalimanı ve Marmaray'ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi" diyerek yaşadığı olayı anlatan Kaymakçı, "Tekerlekli sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi. Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim. Bunun üzerine dün yazılarıma son verildiği bilgisi ulaştı. Bugün sayfadan Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu. Şu an son derece şaşkın ve çok üzgünüm. Bu yaşananları kamuoyunun bilme hakkı var diye düşündüm. En çok da engellilerin sesi olma imkanım elimden alındığı için üzgünüm :(” ifadesini kullandı.