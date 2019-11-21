Cumhuriyet gazetesi davasında savcı yine ceza talep etti

Cumhuriyet gazetesi davasında Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamada savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet gazetesi davasında Yargıtay'ın bozma kararına direnen Savcı, yeniden ceza talep etti.

Mahkeme Başkanı Yargıtay'ın bozma ilamına karşı Savcı'nın görüşünü sorarken, iddianamedeki suçlamaları tekrarlayan savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Davada konuşan Ahmet Şık, "Cumhuriyet davası bir komplodur. Bu komploya sizin de dahil olup olmadığınızı vereceğiniz karar gösterecek" dedi.

Sanıkların tamamı Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.