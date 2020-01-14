VİDEO I Nâzım'ın 118. yaşı Okuma Tiyatrosu'yla selamlandı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım'ın 118. yaşını Okuma Tiyatrosu geleneğini tekrar canlandırarak selamladı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda Nâzım'ın 'İnsanlık Ölmedi Ya' oyununu dün gece sahneye koydu.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) büyük komünist şair Nâzım Hikmet'in 118. doğum gününü, dün akşam Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Okuma Tiyatrosu ile selamladı.

Bülent Emrah Parlak, Levent Ülgen, Cansu Fırıncı, Orhan Aydın, Senan Kara, Şebnem Köstem, Ender Yiğit, Metin Coşkun, Şükrü Veysel Alankaya, Harun Güzeloğlu ve Mehmet Okuroğlu tarafından okunan, ışık tasarımı Yüksel Aymaz tarafından yapılan Nâzım Hikmet'in "İnsanlık Ölmedi Ya" adlı oyunu, salonu dolduran seyirciler tarafından ilgiyle ve keyifle izlendi.

Dramaturjisini Yılmaz Onay'ın yaptığı oyunun hemen öncesinde, kendisi tarafından çerçevelendirilen sunuş metni okundu ve izleyiciye, az sonra izleyecekleri oyunun nasıl bir bağlama oturtulabileceğine dair bir öneri yapıldı: "Ne olmalı ki, iyi insan, iyi insan olarak kalsın ayakta?"

Oyun bitiminde konuşan Orhan Aydın, konuşmasına, "Nâzım Hikmet'in 118. yaşını, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir tarafında hem okullarda hem hayatın içinde selamlayan bütün insanlığı biz de buradan, Ses Tiyatrosu'ndan alkışlarla selamlıyoruz" diyerek başladı. Konuşmasını, Okuma Tiyatrosu'nun gerçekleşmesi ve sürmesinde büyük emeği olan ve iki yıl önce yitirdiğimiz Yılmaz Onay'ı da anarak devam eden Aydın, Nâzım'ın partisi TKP'nin 100. yaşında, Nâzım Hikmet'i selamlamanın öneminden söz etti. Türkiye'deki gericileşmenin ve piyasalaşmanın bir parçası olarak sanat alanında yaşanan tabloyu da kısaca değerlendiren Orhan Aydın, sanatçıların kol kola girerek örgütlenmesinin bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Son olarak içinde bulunduğumuz haftayı, "Nâzım Hikmet Haftası" ilan eden ve Türkiye'nin her yerinde çeşitli etkinliklerle Nâzım'ı okullarına taşıyan Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler'i selamlayan Aydın, geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan çok sayıda sanatçının yalnız olmadığının altını çizdi.