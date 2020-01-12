Okuma Tiyatrosu geleneği sürüyor: 'Nâzım'la buluşma ve yan yana gelme zamanıdır!'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım'ın 118. yaşını Okuma Tiyatrosu geleneğini tekrar canlandırarak selamlıyor. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi yarın Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda Nâzım'ın 'İnsanlık Ölmedi Ya' oyununu sahneye koyuyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Nâzım Hikmet'in 118. yaşı vesilesiyle Okuma Tiyatrosu geleneğini tekrar hayata döndürüyor.

NHKM 13 Ocak pazartesi günü Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda 'İnsanlık Ölmedi Ya' oynunu sergilenecek. Konuya dair NHKM'nin açıklaması şöyle:

Nâzım'la buluşma ve yan yana gelme zamanıdır!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım'ın 118. yaşını Okuma Tiyatrosu geleneğini tekrar canlandırarak selamlıyor.

Nâzım Hikmet o heyecan verici şiirlerini, tiyatro oyunlarını, romanlarını, bir TKP'li, bir komünist şair olarak sınıfsız ve sömürüsüz bir yurt ve dünya özlemi ve hedefiyle yazmıştı. Nâzım'ın tüm yapıtına bu eşit, özgür, kardeşçe yaşayacak bir insanlığa ulaşma gayreti damga vurdu.

Bu gayretin bir boyutunu da sermaye düzeninin, insanı paranın esiri, kölesi yapan işleyişine dönük reddiye oluşturuyordu. Sermaye düzeni, kendi suretinde biçimlendirdiği insana, sadece sermaye biriktirmekte rol verdi. İnsani olan her şeyi bencil çıkarların buzlu sularında boğan, sömürücü sınıfların dışında kalanlara "Ya emeğinle birilerini zengin edeceksin ya da düzene uyup başkalarının emeğine göz dikeceksin. Bunun dışında bir yaşam yok!" diyen sermaye düzenini reddetti Nâzım.

NHKM olarak Nâzım'ın "İnsanlık Ölmedi Ya" oyununu, işte bu reddiyeyi dile getirdiği için gündemimize aldık. İnsan kalmak için, insan kalmakta direnenlerin yan yana gelmesi gerektiğini savunduğu için... Bugün memleketimizin kültür-sanat dünyasında ya sermaye düzeninin işleyişine teslim olan ya da insanlığın sadece sorunlarını dile getiren yaklaşımlara karşı, insan kalabilmek için kurtuluşun yönüne de işaret eden Nâzım'ın eserine bir kez daha yönelmeye ihtiyaç var.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım'ın 118. yaşını Okuma Tiyatrosu geleneğini tekrar canlandırarak selamlıyor.

118. yaşında, insan kalmaya niyetlenenleri, gözbebeğimiz Nâzım'ın eserleriyle buluşmaya ve yan yana gelmeye davet ediyor.

Okuma Tiyatrosu

"İnsanlık Ölmedi Ya!"

Yazan: Nâzım Hikmet

Dramaturgi: Yılmaz Onay

Yöneten: Orhan Aydın, Metin Çoşkun

Yönetmen Yrd: Harun Güzeloğlu

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Görsel Tasarım: Cem Yarkın

Okuyanlar:

Bülent Emrah Parlak

Levent Ülgen

Cansu Fırıncı

Orhan Aydın

Senan Kara

Şebnem Köstem

Ender Yiğit

Metin Coşkun

Şükrü Veysel Alankaya

Harun Güzeloğlu