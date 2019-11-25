Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Kars'a yaptığı ziyarette 'ucube' dediği heykelin yıkılması sonrası heykeltraş Mehmet Aksoy'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
Mehmet Aksoy'un "İnsanlık Anıtı" heykeli o dönem AKP'li belediye başkanının yönettiği Kars'ta Üçler Tepesi'ne yerleştirilmişti. Söz konusu heykel Erdoğan'ın "ucube" nitelemesinin ardında kaldırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2019'da heykeltraş Aksoy'un haklarının ihlal ettiğine hükmetmişti.
AYM'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararında sanatçıya 20 bin lira ödenmesine karar verildi.