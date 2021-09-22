Validebağ'da neler yaşandı?

Bölgedeki tek yeşil alan olarak görünen Validebağ Korusu yine gündemde.

Koru'yu millet bahçesine çevirme, içine çeşitli tesisler yapma planlarına karşı mücadele eden yurttaşlar hukuk mücadelesini kazandı ancak belediyenin koruyu tacizi sürüyor.

Dün Üsküdar Belediyesi'nin iş makineleri koruya girince yurttaşlar duruma tepki göstermişti.

Koru'yu rant alanına çevirme hevesleri de buna karşı sürdürülen mücadele de yeni değil.

1.derece SİT alanı AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne

1.derece koruma altında olan tarihi ve doğal SİT alanı Validebağ Korusu'nun dörtte üçlük bölümüne denk gelen 261 bin metrekarelik kısmı, Nisan 2021'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi'ne 2 yıllığına bakım ve onarım gerekçesiyle tahsis edilmişti. Üsküdar Belediyesi kendisine tahsis edilen alana ne yapacağını sır gibi saklamıştı.

Validebağ Gönüllüleri tarafından belediyeye sorular yönetilmiş, Üsküdar Belediyesi ısrarlı sorulara cevap olarak koruda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve fitness alanları yapmak istediklerini belirtmişti.

Üsküdar Belediyesi tarafından 2020 yılının Ekim ayında yayımlanan bir broşürde ise koruda açık hava sineması, festival alanı, 500 araçlık otopark, amfi tiyatro, yoga-pilates alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, 1.600 m. bisiklet parkuru, 1.800 m. koşu parkuru, piknik alanları, meyve bahçeleri, kır bahçesi ve tuvalet olacağını duyurmuştu.

Millet bahçesi projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan’da Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle “Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi”ni hayata geçireceklerini duyurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı millet bahçesi projesini ise AKP'li İBB çizmişti.

3 kez yürütmeyi durdurma kararı verildi

Üsküdar Belediyesi’nin millet bahçesi projesine ilişkin üç kez yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve 2 Eylül’de mahkeme, oybirliği ile belediyenin itirazını reddetmişti. Koruma kurulu kararının ve koruma amaçlı nazım imar planının yürütmesini durduran mahkeme, millet bahçesi projesinin koru kavramına uygun olmadığına karar vermişti.

Belediyeye güvenmeyen yurttaşlar yasal olarak kazandıkları mücadelenin bir oldubittiyle ellerinden alınma denemesine karşı Koru'da nöbete devam ediyor.

Validebağ Gönüllüleri tesislerin inşaat faaliyetleri ve trafik sorunlarının koruyu 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olmaktan, hatta koru olmaktan çıkaracağını belirterek tahsis kararıyla ilgili olarak imza kampanyası başlatmıştı. Toplanan imzalar, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmişti. Validebağ Gönüllüleri, toplanan imza sayısını 25 bin olarak açıklamıştı.

1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen ve uzun yıllar verem hastalarının tedavisi için kullanılan Validebağ Korusu'nda 1970'lerden itibaren başlayan rant elde etme çabalarına karşı 1998'de Validebağ Gönülllüleri platformu kuruldu.

'Moloz dökmüyoruz, molozları temizliyoruz'

AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaşananlarla ilgili Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda moloz dökülmediğini molozların temizlendiğini ifade ederek , “Korunun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma: betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz” paylaşımını yaptı.