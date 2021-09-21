AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden Validebağ Korusu açıklaması

AKP'li Üsküdar Belediyesi, bu sabah iş makinelerin sokularak moloz döküldüğü Validabağ Korusu'yla ilgili açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'na moloz dökülmediğini öne sürdü. Türkmen, "Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmeleri amacıyla yürütülen bakım çalışmaları bugün de devam etmiştir" dedi.

Türkmen yürüyüş yoluna toprak serildiğini iddia ederek, "Sosyal medyadaki görüntülerdeki moloz parçaları, korudan toplanan ve bir noktaya yığılıp birleştirilen atıklardan ibarettir" diye konuştu.

Validebağ Korusu’na bu sabah giren iş makinelerinin ardından yurttaşlar bölgeye sahip çıkmış ve "Yorulacağımızı sanıyorlar ama yorulmayacağız ve pes etmeyeceğiz" demişti.