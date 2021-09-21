Yurttaşlar Validebağ Korusu'na sahip çıkıyor: Pes etmeyeceğiz!

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nu ranta açma çabalarına karşı mücadele sürerken, bugün koruya iş makineleri sokuldu. Bölgeye moloz ve kum dökülürken, yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

"Yürütmeyi durdurma kararı var, yapamazlar" diyen yurttaşlar, koruya müdahaleye 3 yıldır karşı çıktıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Molozları poşetlerle koru dışına taşıyan yurttaşlar, "Yollar genişletildi, yol olmayan yerlere moloz döküldü. Tek amaç rant. Biz de molozları ait olduğu yere, çöpe döküyoruz" dedi.

Bölgede yaşayanlar koruya sahip çıkarak, "Burası İstanbul'da kalan tek yer. 93 gündür nöbetteyiz. Yorulacağımızı sanıyorlar ama yorulmayacağız ve pes etmeyeceğiz" diye konuştu.