Validebağ Korusu'na iş makineleri sokuldu, bölgeye moloz döküldü

Validebağ Korusu’na giren iş makineleri bölgeye moloz döktü, yurttaşlar bölgede toplanarak duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nu "rehabilitasyon projesi" adı altında ranta açma çabalarına karşı mücadele sürerken, bugün iş makineleri koruya sokuldu.

Bölgeye moloz ve kum dökülürken, yurttaşlar duruma tepkili.

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Validebağ'a iş makineleri gitti, gönüllüler koruda toplanıyor

 