Validebağ Korusu'na iş makineleri sokuldu, bölgeye moloz döküldü

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nu "rehabilitasyon projesi" adı altında ranta açma çabalarına karşı mücadele sürerken, bugün iş makineleri koruya sokuldu.
Bölgeye moloz ve kum dökülürken, yurttaşlar duruma tepkili.
VALİDEBAĞ 'A ŞAFAK OPERASYONU !!!!— ValidebağGönüllüleri (@ValidebagKorusu) September 21, 2021
Üsküdar Belediyesi'nin hukukçu başkanı Hilmi Türkmen polis eşliğinde hukuk ve doğa katliamı yapıyor !
Koruyu çöplük yapan zihniyete geçit vermeyeceğiz
BİZ VARKEN ASLA ! #ÜBValidebağdanDefol pic.twitter.com/d3QiPcjsHh