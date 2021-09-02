Validebağ'a iş makineleri gitti, gönüllüler koruda toplanıyor

İstanbul'da AKP'li Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri ve dozerlerle gitti.

Validebağ Gönüllüleri ve mahalleli koruda iki noktada nöbet tutarak iş makinelerinin girişine engel oluyor.

Öğle saatlerinde belediyenin iş makinelerini koruya sokmak istemesi üzerine gönüllüler yere yatarak ekiplere engel oldu.

Gönüllüler AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nu "rehabilitasyon projesi" adı altında ranta açma çabalarına karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararının alındığını da vurgulayarak yapılan işlemin suç olduğuna dikkat çekiyor. Validebağ Korusu'nda yapılacak her çalışma için Koruma Kurulu'nun onayı gerekiyor.

Validebağ Gönüllüleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Üsküdar Belediyesine sesleniyoruz!

Koruma Kurulu onayı olmadan Koruya adım atamazsınız. Yaptığınız yasadışıdır. Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş Makinalarınızı alın ve korudan elinizi çekin!" denildi.