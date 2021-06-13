Validebağ’da proje girişimine mahalleli geçit vermeyecek

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nda inşaat yapma ve ranta açma çabaları yeniden hızlandı. Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen 11 Haziran’da yaptığı basın toplantısında “Rehabilitasyon Projesine bir hafta içinde başlayacağız” dedi. Validebağ Gönüllüleri de Hilmi Türkmen’in ortaya attığı yalanlara bir bildiriyle yanıt verdi. Gönüllüler, Pazartesi günü saat 12.00’de yapacakları basın açıklaması ve gün boyu oturma eylemine “projeye asla izin vermeyeceğimizi söylemek için buluşuyoruz” diyerek çağrı yaptı.

Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen 11 Haziran’da bir basın toplantısı düzenleyerek “Validebağ Korusu Rehabilitasyon Projesine bir hafta içinde başlayacağız” dedi. Çelişkilerle dolu açıklamaya Validebağ Gönüllüleri tepki gösterdi.

Türkmen’den masallar

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen toplantıda “Bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu’nu adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Açık atık sular, korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150’den fazla yaralanma olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız.” dedi. Türkmen daha önce hiç dile getirilmeyen bir şey de söyledi: “Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz.”

Henüz kimsenin görmediği projenin İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden uzmanlarla birlikte yapıldığını iddia eden Türkmen koruya 7 bin fidan dikeceklerini ekledi. “Projemizde 1 metreküp dahi beton kullanmayacağız” diyen Türkmen bir gazetecinin “mahallelilerin bu projeyle ilgili onayları var mı?” sorusuna ise “Evet var” yanıtını verdi. Validebağ Gönüllüleri yaptıkları açıklamayla Hilmi Türkmen’in yalanlarını tek tek ortaya koyarak böyle bir onayın olmadığını ortaya koydu.

Gönüllüler: Hangi yalanı düzelteceğimizi şaşırdık

“Validebağ Korusu’nu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapma projenizi halka rağmen gerçekleştiremezsiniz” diyen Validebağ Gönüllüleri daha önce bu girişimlere karşı 200 bin imza toplamıştı. Dolayısıyla mahallelinin onayı yok, ortada onaylanmış yasal bir proje de yok, Validebağ’ın sit alanı ilanıyla Tayyip Erdoğan’ın ilgisi yok, korunun bakımsızlığı ve köpeklerin oluşturduğu tehlikeler ise belediyenin görevini yapmamasının bir sonucu.

İşte Validebağ Gönüllüleri’nin tek tek ortaya koyduğu yalanlar:

Ortada proje yok, yangından mal mı kaçırıyorsunuz?

"'Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi' adı altında hazırlanmış ve koruma kurulu tarafından onaylanmış resmi bir proje yoktur. Üsküdar Belediye başkanı ile görüşmeye gittiğimizde, bizlere gösterebildiği tek proje, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İBB’ye hazırlatılmış ve koruma kurullarınca onaylanmış olan Millet Bahçesi Projesi’dir. Bu projenin adını değiştirip bir kısmını uygulamaya kalkmak ne yasaya, ne de etik kurallara uygun değildir. Kaldı ki, millet bahçesi projesini onaylayan koruma kurullarına karşı 2018’de açtığımız dava devam etmektedir. Ocak 2021’de Koruya gelen bilirkişi heyeti, Nisan 2021’de açıkladığı raporunda, Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılmasının uygun olmadığını net bir biçimde ifade etmiştir. Dava devam etmekte iken, bilirkişiler “millet bahçesi yapılamaz” derken, bu neyin acelesidir sayın Türkmen? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?"

Kimsenin sizden proje istediği yok

"2014 yılından beri Koru’da çılgın projeler yapmak için ısrar eden Üsküdar Belediyesi, 2014 yılında topladığımız 180.000’den fazla imzayı görünce, bu hevesini hayata geçirememiştir. Geçen sene Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koru’nun 261.005 m2’lik bölümünün 2 yıl süreyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsisi üzerine yeniden imza toplamaya başladık. Şu anda imza sayımız 25.000 civarındadır. Yaklaşık 200.000 insanın imza vererek istemediğini belirttiği projelerinizi Marslılar mı istemektedir?”

Tayyip Erdoğan nereden çıktı şimdi?

"Validebağ Korusu’nun SİT alanı ilan edilme süreci, Validebağ Gönüllüleri’nin topladıkları 6.000’den fazla imza eşliğinde 25 Aralık 1998’de koruma kuruluna dilekçe vermeleri ile başlamış, Şubat 1999’da koruma kurulu, SİT çalışmalarının başladığını ilan etmiş, 16 Temmuz 1999’da da Validebağ Korusu 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı ilan edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ise 6 Kasım 1998’de İBB başkanlığından ayrılmıştır. Kaldı ki, belediye başkanlarının herhangi bir alanı SİT ilan etme yetkisi yoktur."

Ağaçlara zarar vermeyin yeter

"Koru’daki mevcut ağaç sayısı kadar yeni ağaç dikme sözü, tamamen bir göz boyama girişimidir. Koru’nun doğal SİT alanı olduğunu, Koru’da bir ekosistem olduğunu bilen hiç kimse, Koru’ya hesapsız kitapsız ağaç dikmeye kalkışmaz. Kaldı ki, Üsküdar Belediyesi, 2020 yılının Kasım-Aralık aylarında Koru’da onlarca ağaç kesmiştir. Bunların arasında yüzlerce yıllık anıt ağaçlar da bulunmaktadır.

Sayın Türkmen, Koru’ya 1 m3 dahi beton dökmeyeceklerini neredeyse her konuştuğumuzda yineliyor. Ama her defasında Koru’nun yaban hayatının bulunduğu, gece karanlık olan bölümlerinde aydınlatma yapacaklarını da ekliyor. Aydınlatma direklerini beton dökmeden nasıl sabitleyeceğinizi ve direkler arasında elektrik iletimini nasıl sağlayacağınızı açıklar mısınız? Gece aydınlatması yüzünden Koru’daki yaban hayatı sona erdiğinde, doğal dokuyu, doğal güzellikleri nasıl koruyacağınızı düşünüyorsunuz?"

Bakımsızlık ve köpek sorununa karşı görevinizi yapın

"Koru’nun bakımsız olduğu doğrudur. Bunun sorumlusu ise bizzat Üsküdar Belediyesi’dir. 23 yıldır Koru’daki çöplerin toplanması ve ağaçların bakımının yapılması için yazdığımız dilekçelerin haddi hesabı yok. Bu dilekçelerin gereğini yapmak şöyle dursun, cevap bile verilmedi. Üsküdar Belediyesi’ni bir kez daha asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Korudaki başıboş köpeklerin toplanarak kısırlaştırıldıktan ve aşıları yapıldıktan sonra Koru’ya bırakılması yönünde de Üsküdar Belediyesi’ne defalarca dilekçe yazdık. Dilekçelerimizi zamanında dikkate alsaydınız, zaten Koru’da köpeklerle ilgili olumsuz herhangi bir şey yaşanmayacaktı."

Validebağ Gönüllüleri Üsküdar Belediye’sinden sadece üç şey istiyor: Korunun çöplerini toplayın, ağaçların bakımını yapın, köpekleri kısırlaştırıp geri bırakın. Bunun dışında yapılacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini tekrar ediyorlar.

Son yeşil alanı da talan etmek istiyorlar

Validebağ Korusu İstanbul Anadolu Yakasının ikinci büyük yeşil alanı. İlki Karacaahmet, orada ölüler yatıyor. Validebağ Korusu ise insanlarla ve hayvanlarla cıvıl cıvıl yaşam kaynıyor. İşte bu alanı inşaata, yapılaşmaya, ranta açma hevesi uzun yıllardır sürüyor. 1999 yılında 1. Derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu 354 bin metrekarelik alana yayılıyor.

Daha önce farklı şekillerde ortaya atılan projeler ya koruma kurulu, mahkeme kararlarıyla ya da mahallelinin direnişiyle püskürtüldü. Geçtiğimiz yıllarda Millet Bahçesi olması gündeme getirildi. Bu projeye açılan dava sürüyor ve bilirkişi zehir zemberek bir raporla koruda hiçbir inşa faaliyeti olmaması gerektiğini saptadı.

Bu kez Üsküdar Belediyesi henüz kimsenin görmediği bir proje ortaya attı. Özünde Millet Bahçesi projesinden farklı olmadığı anlaşılan girişim “Rehabilitasyon Projesi” adıyla sunuluyor. Belediye Başkanı Türkmen iş makinası girmeyecek, bir metreküp beton dökülmeyecek, diyor ancak projeyi saklıyor.

15 Temmuz’da açılışını yapacağı Mete Sertbaş Parkı’nda yaşananlar kendisine güvenilemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Mete Sertbaş Kültür Merkezi ve Parkı olarak başlayan proje bittiğinde küçültülmüş bir park ve kalan alanda File Market ve Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’na tahsis edilmiş bir öğrenci yurdu ortaya çıkmış, bina imara aykırılık gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce mühürlense de mührü kırılarak ve çevik kuvvet korumasında tamamlanabilmişti.