Trendyol işçisi direndi, kazandı: 'Hakkımız olanı istedik'

Pandemiyle birlikte satışlarında rekor kıran elektronik ticaret şirketi Trendyol, 2021 yılında değerini en az 2,5 kat artırarak 9,4 milyar dolara taşımıştı. Buna rağmen şirket, yalnızca yüzde 11’lik zam yapacağını açıklayınca çalışanlar isyan etti. Trendyol işçileri, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte eylem yaptı.

Hak gaspına karşı mücadele eden işçiler yaklaşık 3 gün kontak kapattılar. Yüzlerce işçi dün de firmanın Maslak'taki genel merkez binası önünde buluştular. Firma 9 bin + KDV olan paketini yüzde 11 zamla 10 bin + KDV'ye çıkarmışlardı. İşçilerin eylemi sonrası ücretler 12 bin 500 + KDV olarak güncellendi.

'Cebimizde asgari ücretin altında bir tutar kalıyordu'

İstanbul'da bir şubede yaklaşık 2 yıldır çalışan ve açıklanan zam sonrası direnişe geçen bir işçi kazanım sonrası soL'a konuştu. "Firma taleplerimizi kabul etmek zorunda kaldı" diyen işçi, birlikte mücadelenin önemini de vurguladı:

"Geçen yıl aldığımız sabit tutar özellikle son 3 aydır giderlerimizi karşılamamaya başladı. Bunun ardından biz de yeni yıl zammını bekledik. İyileştirme yapılınca her şey yoluna girer diye düşünüyorduk. Ancak firma tarafından sabit giderlere 1000 lira zam yapılması bizim beklentilerimizin çok altında bir tutar oldu. Tüm masraflarımızı çıkınca asgari ücretin altında bir tutar cebimizde kalıyordu. Diğer şehirlerdeki arkadaşlar da benzer bir durumda olunca ortak bir noktada buluştuk ve firmaya taleplerimizi bildirmek için çalışmama kararı aldık. Hakkımız olanı istedik. 3 gün sürdü toplam ve çalışmadık.

Firma taleplerimizi bir yerde kabul etmek zorunda kaldı. Geçen yıl için 9 bin artı KDV'ydi. Daha önce yüzde 11'lik bir zam yapılmak istenirken, mücadelemiz sayesinde yüzde 38'lik bir zamma takabül etti. Böylelikle 12 bin 500 artı KDV oldu. Aslında biraz ortak noktada buluşuldu ama yine de çok önemliydi. En azından zarar etmeyeceğiz. Giderlerimizi karşıladıktan sonra asgari ücretin birazcık üstünde bir ücret elimize kalmış olacak."

'Direnmeye devam edeceğiz'

Açıklanan zam oranı sonrası direnişe geçen işçilerden herhangi birinin işten çıkarıldığına dair bir duyum almadıklarını söyleyen işçi, yine de böyle bir endişeleri olduğunu da ekledi.

Çalışma koşullarını da anlatan işçi, "Sürekli dışarıda, sahadayız. Karda, kışta bu hava koşullarında bile çalışıyoruz. Yaklaşık 50 tane binaya giriyoruz. Kayıp düşme, kaza başta olmak üzere çok sayıda riskle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. İhtiyaçları olan her şeyi kendilerinin karşıladığını hatırlatan işçi, "Mesela kaza yapıp sakatlansak ve işe gidemesek firmadan para alamıyoruz. Raporlu olsak da gitmediğimiz günün parasını vermiyorlar" dedi.

Pandemi nedeniyle de zor anlar yaşayabildiklerini, gün içinde çok sayıda kişiyle yan yana geldiklerini belirten işçi, "Bazen evine gittiğimiz kişinin karantinada olduğunu öğreniyoruz. Ya da kapıya kadar gittiğimizde binanın karantinada olduğunu öğreniyoruz" dedi. Trendyol işçisi, birlikte mücadele etmeleri sayesinde bu kazanımı elde ettiklerini ve kazanım nedeniyle mutlu olduklarını, direnmeye devam edeceklerini söyledi.