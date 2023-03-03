Taşınmaz satışı tam gaz sürüyor: Deprem nasıl felakete dönüştürülür?

Depremlerin felakete dönüşmesinde en önemli etkenin kentlerin zayıf zemin üzerinde yüksek yapılarla doldurulması olduğu resmi raporlarda bile dile getiriliyor. Üstelik bu gerçek şu günlerde ete kemiğe büründü.

Toplum, seçim gündemiyle oyalanırken, felaketlerin dozunu daha da artıracak eylemler gerçekleştiriliyor. Hemen her gün Resmi Gazete'de kamu taşınmazlarının satılmasının öngörüldüğü ilanlara rastlıyoruz.

AKP, kamu taşınmazlarını satarak, hem seçimin finansmanı için para sağlıyor hem de rant avcılarının ve destekçilerinin iştahını gideriyor. Doğal güzelliği, tarihi değeri olan ya da kentlerin gözde mahallelerindeki kamu taşınmazlarını satın alanların daha çok çıkar sağlamaları amacıyla imar düzenlemeleri yapılıyor. Nüfus yoğunluğu daha da artırılıyor. Kentleri sermayenin çıkar güdüleri biçimlendiriyor. Bu yüzden de depremler felakete dönüşüyor.

Satışı onaylanan malların tutarı 1 milyar lirayı aşıyor

Bugün Resmi Gazetede Özelleştirme İdaresi ile belediyelerin taşınmaz satış TMSF’nin kayyum olarak yönettiği iki şirketin "İktisadi Bütünlük" yöntemiyle satılmasına ilişkin kararları yayımlandı. Satılan ve satılma kararı onaylanan malların tutarı 1 milyar lirayı aşıyor.

Özelleştirme İdaresi'nce yapılan ihalelerde, Hazine mülkiyetinde Ankara Çankaya-Alacaatlı Mahallesinde 27.605,80 m² yüzölçümlü taşınmazın, Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş.’ye 90 milyon liraya; Sümer Holding mülkiyetinde Muğla Bodrum Ortakent Mahallesinde 4.731.,81 m² yüzölçümlü taşınmazın, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’ye 86 milyon liraya satılmasına karar verilmişti. İki Cumhurbaşkanı Kararıyla ihaleler onaylandı. Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Bodrum’un en gözde semtlerindeki 32 bin m² büyüklüğündeki kamu taşınmazların satılmasından toplam 176 milyon lira tahsil edecek.

TMSF, 15 Temmuz 2016 sonrasında ilan edilen OHAL düzenlemeleri uyarınca kayyum olarak yönettiği iki şirketi toplam 46 milyar tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı. Seydikemer Çavdır Mobilya Gıda Petrol Otogaz İthalat İhracat Limited Şirketinin satışından 18 milyon; Üç Altın Tekstil Ticaret ve Limited Şirketinin satışından ise 28 milyon lira gelir bekleniyor.

Bugün Resmi Gazete'de, Aydın, Konya, Erzurum ve Ankara Sincan belediyelerinin çok sayıda taşınmaz satış ihale ilanları yayımlandı. Tahmin edilen bedellerin toplamı 760 milyon liraya ulaşıyor.

Ankara-Sincan Belediyesi Yenipeçenek, Saraycık ve Tandoğan mahallelerinde ticaret-konut alanı, benzinlik ve sosyal tesis niteliğinde toplamı 274.179 m² büyüklüğündeki 15 taşınmazını 513.175 milyon lira; Aydın Çine Belediyesi, çeşitli mahallelerdeki zeytinlik-tarla-arsa niteliğinde 449.514 m² büyüklüğündeki 41 taşınmazını 43 milyon 500 bin lira.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Palandöken Hüseyin Avni Ulaş ile Osmangazi Mahallelerinde akaryakıt alanı niteliğindeki toplam 16.673 m² büyüklüğündeki 5 taşınmazını 202 milyon 451 bin lira; Konya-Meram Belediye Başkanlığı Beybes Mahallesinde konut alanı niteliğinde 29.348 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazını 58 milyon 700 bin lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı.