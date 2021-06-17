MESAM Genel Kurulu öncesinde para karşılığı oy devşirme iddiaları

Cem TV’de yayınlanan İçimizdeki Sesler programına konuk olan Burhan Şeşen, Ali Rıza Erdoğan’ın sorularını yanıtladı.

‘Ne zaman Arif Sağ ekibi kazandıysa, kayyum atandı’

30 Haziran’da yapılacak MESAM’ın 16. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak Ali Rıza Erdoğan, “MESAM seçimlerinde Arif Sağ’a tahammül edemeyen insanlar olduğunu biliyoruz. Ne zaman Arif Sağ ekibi kazandıysa, kayyum atandı. MESAM seçimlerinde, parayla oy alınmaya çalışıldığı konuşuluyor. Çok yüz kızartıcı bir iddia. Mahzuni Şerif eğer paraya tamah etseydi hapishanelerde yatmazdı. Aşık Veysel paraya tamah etseydi yoksulluğu göze alıp o sözleri yazamazdı, Davut Sulari o hak aşkını dile getiremezdi. Sabahattin Ali, Nâzım, Ruhi Su, birçok yazarımız, ozanımız yaşamda bedel ödediler, değerleri yükselttiler. Para karşılığında oy devşirilmesi çalışmaları çok üzücü” şeklinde yorum yaptı.

‘MESAM üyeleri seçimde gereken cevabı verecektir’

Aynı zamanda Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Burhan Şeşen iddialara ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Bu iddialar çok üzücü ve benim de kulağıma geldi. AKP ülkeyi nasıl yönetiyorsa, bunlar da ne yazık ki MESAM’ı böyle yönetmeye çalışıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Çok onurlu, demokrasiye inanan, özgürlükten yana olan, hiçbir şekilde tutucu olmayan müzisyenler var MESAM’da. Göreceksiniz, bütün bu yaptıkları yüzlerine tokat gibi çarpacak. Hiçbir müzisyen parayla satın alınmamalı. Alınanlar var. Ama MESAM üyelerini parayla satın almaya kimsenin gücü yetmez. MESAM üyeleri seçimde gereken cevabı verecektir.”

Fuat Güner'den Orhan Gencebay'ın ekibine destek

MESAM’ın 30 Haziran’da yapılacak 16. Olağan Genel Kurulu’nda yarışacak Değişim ve Reform Grubu, adaylarını kahvaltılı bir toplantı ile tanıttı.

DoubleTree by Hilton Piyalepaşa Oteli’nde 15 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tanıtım toplantısı sonrasında Haber 7’ye demeç veren Fuat Güner, “Recep Ergül bu konuda çok çalıştı. Neyin ne olduğunu tespit etmiş bulunuyor. Ben de kendilerine yardım ettim. Onlara seçimde başarılar diliyorum” sözleriyle Orhan Gencebay’ın manevi oğluna tam desteğini açıkladı.