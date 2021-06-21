Maaşını isteyen işçi patronun kardeşi tarafından dövülerek öldürüldü!

Bursa'da Erdal Akkuş (35) çalıştığı çay ocağının sahibinin kardeşi Fatih Ün tarafından maaşını isterken dövülerek öldürüldü. Gözaltına alınan Fatih Ün, emniyetteki ifadesinde, "Benden maaşını istedi. Alacağını istedi. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta birinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralının 3 çocuk babası Erdal Akkuş olduğu belirlendi.

Akkuş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Erdal Akkuş'un, Çınarönü Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Ün'e ait çay ocağında çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis, olay günü, alacaklı olan Akkuş'un, çay ocağına gittiğini ve maaşını Yusuf Ün'ün kardeşi Fatih Ün'den (34) istediğini saptadı. Polis, Fatih Ün'ü gözaltına aldı.

Fatih Ün

Emniyetteki ifadesinde Fatih Ü., Erdal Akkuş'u darp ettiğini ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf etti. Fatih Ün, ilk ifadesinde, "Ağabeyime ait çay ocağında çalışıyordu. Aramızda uzun zamandır laf dalaşı oluyordu. Ağabeyim yokken bazen ben bakarım. Çay ocağından maaşını almamıştı. Benden maaşını istedi. Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda yeniden tartışma çıktı. Bir anda ikimiz de birbirimize küfretmeye başladık sonra yumruklaştık. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum. Öldürmek istememiştim" iddiasında bulundu.

Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "olası kastla insan öldürmek" suçundan tutuklandı.