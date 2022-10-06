Kazakistan'la Rusya arasında Ukrayna gerilimi: 'Rus büyükelçiyle oldukça sert bir görüşme yapıldı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Ukrayna’nın Astana Büyükelçisi'nin resmi etkinliklere katılmasını eleştirmesi ardından Kazakistan, Rusya'nın Astana Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın iki ülke arasındaki “eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan” açıklamaları nedeniyle Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ile oldukça sert bir görüşme yapıldığını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Zaharova'nın eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan açıklamasını görüştük. Görüşme oldukça sertti” denildi.

Kazakistan'dan karşı hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Rusları şimdi ne kadar çok öldürürsek çocuklarımız, onları o kadar az öldürmek zorunda kalacak” ifadesini kullanan Ukrayna'nın Astana Büyükelçisi Petr Vrublevskyi'nin resmi etkinliklere katıldığını belirterek, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi Yermek Köşerbayev'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıklamıştı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyorov da Zaharova'nın söz konusu açıklamasının, Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik müttefik ilişkilerin doğasıyla uyumsuz olduğunu kaydederek, Rus büyükelçinin bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

Smadiyorov, Ukrayna tarafına büyükelçinin söz konusu ifadelerinin özellikle Kazakistan'da yaşayan Rus kökenliler açısından kabul edilemez olduğunu belirttiklerini ve yeni büyükelçi atanana kadar Vrublevskyi'nin görevini sürdüreceğini belirtmişti.