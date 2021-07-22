Karaburun açıklarında art arda depremler

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen dört depremin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

İzmir Karaburun'da, saat 20.58 ile 02.19 arasında; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Daha sonra ise saat 03.48'de 4.0 şiddetinde, 32 dakika sonra saat 04.20'de ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.