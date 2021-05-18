Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.
Ekipler sokakta önlem aldı.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İstanbul Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
İstanbul Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Haber Merkezi
Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.
Ekipler sokakta önlem aldı.