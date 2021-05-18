İstanbul Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Haber Merkezi

Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.

Ekipler sokakta önlem aldı.
 

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