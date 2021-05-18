İstanbul Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.

Ekipler sokakta önlem aldı.

