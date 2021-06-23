İngiltere: Gemimize uyarı ateşi açılmadı

İngiltere Rusya'nın Karadeniz'de savaş gemisine uyarı ateşi açtığına ilişkin açıklamasını reddetti.

İngiltere Savunma Bakanlığı "HMS Defender'a uyarı ateşi açılmadı" dedi.

İngiliz savaş gemisinin Ukrayna sularında seyrettiğini ileri süren İngiltere Savunma Bakanlığı "Kraliyet Donanması gemisi Ukrayna'nın karasularından uluslararası hukuka uygun olarak zararsız bir geçiş yapmakta" iddiasında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusların Karadeniz'de denizcilik topluluğuna bir ön uyarı ile bildirdikleri bir atış tatbikatı yürüttüklerine inanıyoruz. HSM Defender'a ateş açılmadı ve (geminin) güzergahına bombalar düştüğü iddiasını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da benzer bir açıklama yaparak geminin Odesa'dan Gürcistan'a doğru "rutin bir geçiş" yürüttüğünü savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Sivastopol bölgesinde HMS Defender adlı İngiltere Kraliyet Donanmasına ait geminin 3 km Rus karasularına girdiğini ve bir Rus savaş gemisinden gemiye uyarı ateşi açıldığını ve Su-24 uçağının da geminin güzergahını uyarı amaçlı bombaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın İngiltere gemisine uyarı ateşi açmasını onun "Ukrayna'ya ve müttefiklerine tehdit oluşturduğunu" gösterdiği iddiasında bulundu. Kuleba "Karadeniz'de Ukrayna ve NATO müttefikleri arasında yeni nitelikte bir işbirliğine ihtiyacımız" ifadesini kullandı.

Rusya, İngiltere'nin Savunma Ataşesi'ni bakanlığa çağırdı

Olayın ardından Moskova'daki İngiliz Savunma Ataşesi'nin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İngiliz destroyerinin Rus sınırını ihlali üzerine İngiltere Büyükelçiliği'nin Savunma Ateşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

'BM Sözleşmesi'nin ağır ihlali'

Rusya Savunma Bakanlığı gün içinde ikinci bir açıklama yaparak Moskova'nın İngiliz savaş gemisi HMS Defender'in eylemlerini Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olarak gördüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı geminin olası bir güç kullanımı konusunda uyarıldığını da yineledi ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.