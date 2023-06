Hatay'da hizmet yok ama faturası var: Depremzedeler tepkili

Hatay'da depremzedelerden geriye dönük su faturası ödenmesi talep edileceği bilgisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımış ve gündem olmuştu. Şehrin hâlâ birçok yerinde su altyapısı sağlanabilmiş değil ancak su faturaları kesilmeye başladı. Geriye dönük 4 aylık kesilen faturaların olduğu örnekler yaşanırken depremzedeler duruma tepki gösterdi.

'Boşa akan suyun faturasını bize kesiyorlar'

Depremzedeler suyun boşa aktığını, birçok yerde altyapının zarar gördüğünü ifade ederken aynı zamanda ihbar etmelerine rağmen su kaçaklarına yeterli müdahalenin olmadığını belirtiyor.

soL Haber'e konuşan depremzedeler "Birçok yerde sular boşa akıyor. Patlaklar ve su kaçakları var. Haber veriyoruz ama gelip tamir edilmiyor. Şimdi burada boşa akan suyun faturasını bize kesiyorlar" diyor.

"Bu elektrik faturaları ocak söndürür"

Geriye dönük elektrik faturalarının da kesildiğini belirten depremzedeler "Burada depremzedeler günlerce bazı yerlerde haftalarca elektriksiz kaldı. Bir çoğumuz solunum cihazına bağlı hastalarını elektrik yok diye Mersin'e yolladı. Şimdi kalkıp o günlerin faturasını talep ediyor. Binlerce liralık faturalar kesiliyor. Nasıl ödenecek bunlar? Şu an deprem bölgesinde her şey yolundaymış gibi, tüm alt yapı sistemi kurulmuş gibi davranmasınlar. Millet işsiz. Birçok yerde hala elektrik ve su hizmetine ulaşamayan insan var. Mesela 25 Bin Lira elektrik faturası gelen var. Nasıl öndecek diye sorunca taksit imkanı var diyorlar. 25 Bin Liralık elektrik faturasını aklınız alıyor mu? Her eve binlerce liralık faturalar yağıyor şu an" diyor

"Bir de utanmadan geriye dönük faturaya taksit yapmışlar. Büyük lütuf sanki"

'Bu faturaları kabul etmiyoruz'

Bir depremzede yaşanan sorunlara ve kullanmadıkları suyun fatura edilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu faturalara itiraz edeceğiz elbette. Ne sanıyorlar insanları? Burada birçok insan çaresiz. Depremden bu yana çamurlu sular aktı her yerden. Bunları kullandık. Şimdi kalkıp akmayan suya, çamurlu akan suya, uzmanların kullanmayın dediği suya para istiyoruz diyorlar. Öyle bir şey var mı gerçekten? Hangi vicdana sığar bu? Mahalle halkı ile bir araya geleceğiz ve tepki vereceğiz. Bu faturaları protesto etmezsen gerisi de gelir. Utanmasalar depremde kullanmadığımız elektriği, doğalgazı da isteyecekler bizden. Bir de utanmadan geriye dönük faturaya taksit yapmışlar. Büyük lütuf sanki."

Depremzedeler Aşağıokçular Mahallesi'nde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterecekler. Hem elektrik faturalarının gem de su faturalarının geriye dönük tahsili depremzedeler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gerek Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse Enerji SA firmasının uygulamadan geri adım atmayacağını ise ilerleyen günler gösterecek.