Güney Kore 13 yıl sonra kemer sıkma politikalarına geri dönüyor

Güney Kore, küresel merkez bankalarının faiz artışlarının ortasında harcamaları sıkılaştırmaya çalışırken 2023’te 13 yılın ardından ilk kez ulusal bütçesinde kesinti yapacağını duyurdu. Maliye Bakanı Choo Kyung-Ho dün yaptığı açıklamada ulusal harcamaların “önemli ölçüde azaltılacağını” söyledi.

Bloomberg’in haberine göre, Choo konu ile ilgili açıklamasında, “Kemerlerimizi sıkıyoruz. Eski yönetimin çok borcu vardı. Biz bunu sürdüremeyiz” dedi.

Choo ayrıca bakanlar ve bakan yardımcılarının maaşlarının yüzde 10’unun kesileceğini bildirdi.

13 yıl sonra kemer sıkma politikası

Ülkenin bütçesi bu yıl 679 trilyon won (521 milyar dolar) olarak belirlenmişti. Ancak bu rakamın gelecek yıl düşürüleceği aktarıldı. Güney Kore 2010’dan bu yana hükümet harcamalarını her yıl düzenli olarak artırmıştı.

Özellikle pandemi sırasında göreve başlayan eski Devlet Başkanı Moon Jae-in’in yönetimi sırasında yaşanan büyük bütçe artışları dikkat çekmişti.

Faizler artıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, göreve geldiği mayıs ayından bu yana harcamaları kısmaya ve vergi gelirlerini artırmaya çalışırken, Güney Kore Merkez Bankası bu yıl politika faizlerini dört kez artırarak yüzde 2,25’e çıkardı.

Ülkenin enflasyonu temmuz ayında artmaya devam ederken merkez bankası başkanı bu ayın başlarında 25 baz puanlık bir faiz artışına işaret etti.

Enflasyon yüzde 6,3

Asya ülkesinde enflasyon son olarak yüzde 6,3 ile son 24 yılın zirvesini görmüştü. Ülkede enflasyon en son Asya Mali Krizi’nin yaşandığı 90’lı yıllarda bu seviyelere ulaşmıştı.

Choo enflasyonda zirvenin yüzde 6 civarında görüleceğini belirtirken “Bazı insanlar enflasyonun yüzde 7’ye ulaşabileceğini söylüyor, ancak bunun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.