Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Adıma dikkat et, beni kendinle uğraştırma

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında seçim, deprem bölgesinde ekonomi ve seçim tartışmaları başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma törenine ilişkin iddiaları gündeme getiren ve kendisini eleştiren İYİP Genel Başkanı Merak Akşener'i; "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" sözleriyle hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler.

Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz.

İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız.

Hala benim askerime, benim Mehmedime, jandarmama, polisime 'yoklar burda bunlar' diyor. Elinize, dilinize dursun. Hepsi oradalar. Buyrun. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti askerime yaptılar. Ey muhalefet size, askerime, Mehmedime, jandarmama, polisime, güvenlik görevlilerime hakaret etmekle ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışması ile gelirken muhalefeti yalanları, iftiraları, hezeyanlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık.

Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.

Ne yazık ki bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir belediyesi ana muhalefette. Ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım, Çevre Şehircilik oraya gittiler, süratle işleri başlattılar. Milletimiz ne demeye başladı; 'yaparsa AK Parti yapar' dediler. Rezerv alanlarında hala çalışmalar ediyor. Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? Oraya kim bakıyor? CHP belediyesi. Peki ne yapıyorsunuz siz Karabağlar'da?

Aynı şeyi Kızılay için aynı şeyi AFAD için yaptılar? Gözleriniz kör mü sizin? Bay Bay Kemal'in gözlerinin kör olduğunu anladık da sizin de mi gözleriniz kör? AFAD'ın orada tabelası var, 'AFAD orada yok' diyorlar. Şu anda AFAD ağırlıklı olarak çadır kurulumlarını yürütüyor. Sahra hastanelerini bir taraftan yürütüyor. 35 bin arama kurtarma personeli, 270 bini kamu personeli ve gönüllü, yarım milyon insanımızın her birine tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyarette kapı arkasında nelerin yapıldığını bilemiyorum. Çok hassas konular olduğu. Özellikle yerel yönetim, özerklik şartından tut da, içeridekilerin çıkarılması üzerine konular.

Bir milletvekili niçin ayrıldı? Neden ayrıldı? Biz bunlarla bir arada olamayız dedi. 7'li Masa henüz hiçbir şey yapmamış olmamasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir. Karşımızda kaybedilenler kulübü gibi bir masa var. Kendi başarısıyla, yeteniğiyle bir yere gelmiş olan var mı? Yok. Kimi kasetle iş başına geldi. Kiminin elinden biz tuttuk, Başbakan yaptık, bakan yaptık. Bu masadakiler aralarındaki kavgayı, birbirine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. Şu tabloya bakıp da üzülmemek elde değil. Partinin sözcüsü hanımefendiye inanmıyor ve partisinden istifa ediyor. Bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı.

'27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek'

Dünya enerjide ne sıkıntılar yaşadı. Önce Almanya nükleer santralleri kapama kararı verdi. Temiz enerji dediler. Şansölyeye 'yanlış karar aldınız' dedim. Almanya kısa bir süre sonra yeniden nükleer enerjiye döndüler. Bununla beraber de onlar için kömür önemliydi, kömürü kullanmaya başladılar. Biz onların düştüğü duruma düşmeyeceğiz. Akkuyu'yu başarılı şekilde sürdürüyoruz. 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız."