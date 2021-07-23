Erdoğan selin vurduğu Rize'de cuma namazı kılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rize'ye gidiyor. Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacağı ve ardından kriz merkezinde yapacağı belirtildi.

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taşmış, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, Arhavi'de valilik tarafından kriz merkezi oluşturulmuştu.

Rize'de meydana gelen selde de 6 kişi yaşamını yitirmişti. Kayıp iki kişiye ise hâlâ ulaşılamadı.

Erdoğan, geçen yıl sel felaketinin vurduğu Giresun’da koronavirüs salgınına rağmen miting düzenlemiş ve afetzedelere miting otobüsünden çay paketleri fırlatmıştı.