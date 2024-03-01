CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın üzerini örttükleri: Mavişehir Cengiz'e böyle peşkeş çekildi

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen ve şu anda Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Cemil Tugay'ın adaylığı tartışma konusu olmuş, tepki çekmişti.

AKP'li patron Mehmet Cengiz'e Mavişehir'i peşkeş çekmesiyle bilinen Tugay'ın kent suçları; imara aykırı yapılanma kararları, taşınmazları elden çıkarması ve işçilerin hakkını gasp etmesi daha önce soL'da gündem olmuştu.

Kısaca hatırlatmak gerekirse bataklık bir alan olan ancak denize sıfır konumdaki Mavişehir, Tugay tarafından göreve gelir gelmez adım adım Cengiz İnşaat'a vermeye hazır hale getirildi.

Şimdilerde Mavişehir milyonlarca liralık lüks konutların da bulunduğu, çok katlı apartmanların bolca yer aldığı bir yağma alanı.

'Mavişehir oluştuğu tarihten itibaren bir kent suçu mekanı'

Mavişehir'in yağmaya açılmasını, Karşıyaka'da yaşayan ve kentin sorunlarını araştırıp kamuoyuyla paylaşan stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan'a da sorduk. Bölgenin bataklık yapısına dikkat çeken Avcan, Mavişehir'in oluştuğu tarihten itibaren bir kent suçu mekanı haline geldiğine işaret ediyor.

Şehir Plancıları Odası'nın Mavişehir'in geçmişini anlattığı rapordan bahseden Avcan, "Raporun ortaya koyduğu tek bir şey var: Mavişehir oluştuğu tarihten itibaren başlı başına bir kent suçu mekanı. Bu başta kabul edilmesi gereken bir şey. Ve nitekim bunun sonuçları bugün görülüyor" diyor.

Cemil Tugay'ın geçen sene "Mavişehir'i başka yere taşıyalım" fikrini ortaya attığını hatırlatan Avcan, "Bu uçuk fikir sonrası Mavişehirlilerden gördüğü tepki üzerine de geri adım attı. Şimdi ben uçuk projeler yapacağım falan diyor… Ancak bu işi bilmeyen biri hadi bunları buradan kaldıralım da başka yere götürelim der" ifadesini kullanıyor.

'Merkezi ve yerel yönetim işbirliği yaparak bölgeyi istediği gibi kullanmış'

Avcan şunları söylüyor:

"Mavişehir bir kent suçu diyarı, mekanı. Burada değişik tarihlerde işlenmiş birçok suç var. Birbirine zincirleme. Bu suçun içinde olan kimler? Öncelikle merkezi yönetim olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilik, TOKİ. Yerel yönetim olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi… Bunlar karşılıklı paslaşarak hatta zaman zaman işbirliği yaparak o mekanı 'planlıyoruz' adı altında istedikleri şekilde kullanmışlar ve şekillendirmişler. Ve sonuçta bugün yani bugün dediğim 2019 yılı sonu 2020 yılı başında bu Mehmet Cengiz olayı patlıyor.

Ayrıntıları araştıralım dediğimizde gördük ki eskiden yani Osmanlı’da 1860'lı yıllarda Gediz Nehri'nin alüvyonları Körfez'i doldurmaya başladığında bir Fransız mühendisin önerisi ile nehrin yatağı değiştiriliyor ve Foça Açık Cezaevi yakınlarında Gediz'in oradan denize dökülmesi sağlanıyor. Böylelikle körfezin dolması riski ortadan kaldırılmış oluyor. Fakat Gediz'in eski yatağı bugün biliniyor. Mavişehir'de bahsettiğimiz parseller nehrin eski yatağının hemen kenarında ve denize çok yakın. Tam da Gediz'in eski yatağının kenarında."

Mavişehir, Cengiz'e peşkeş çekilebilsin diye oynanan oyunlar: 'Üç parsel birleştirildi'

Avcan Mavişehir'in Mehmet Cengiz'e peşkeş çekilme sürecini de adım adım anlatıyor:

"Burada üç parsel var. 2013 yılında Karşıyaka Belediyesi bu üç ayrı parseli tek bir parsel olarak birleştiriyor. Belediyeye ait olan buradaki yollar bu parselin içinde kaldığı için belediye burada yüzde 8 küsür hissedar oluyor. Yani aslında Cengiz’e ait olan 1, 2 ve 3 numaralı parseller aradaki yollarla birbirinden ayrılmış durumda. Tabii bu ufak parsellere gökdelen, yüksek yapı yapmak mümkün değil büyüklükleri itibariyle. Ancak büyük olduğunda yüksekliği serbest veriyorlar ve siz oraya gökdelen dikebiliyorsunuz.

2013 yılında Karşıyaka Belediyesi bu üçünü birleştirip yolları da bu parselin içine dahil ettiği için yüzde 8 küsür hissedar oluyor bu parselde. Hemen yanında Atılgan İnşaat var, meşhur. Yüksek bir bina gökdelen şeklinde. Lüks daireler var. 30-40 milyona dairelerin satıldığı bir yerden bahsediyoruz. 2013 yılında birleşip yüzde 8 olduğu zaman belediye burada bir hisseye sahip oluyor. Fakat Cemil Tugay dönemine geldiğimizde, Türkiye çapında zaman zaman arsalarını satan TOKİ, İzmir'de de Mavişehir'deki arsalarını satıyor."

'21 milyon 400 bin belediyenin kasasından çıktı'

"Çocuk müzesinin karşısında bir arsayı 2019-2020 döneminde TOKİ satmaya kalktığında, Karşıyaka Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’ni de yanına alarak hatta genel sekreter yardımcılarıyla birlikte İstanbul’a giderek bu arsayı, üstelik de 'vatandaşın hakkını koruyoruz' diyerek, 21 milyon 400 bin liraya satın alıyor. Aradan 1 ay geçtikten sonra buradaki yüzde 8 hisse sonuç olarak 20 milyona satılıyor. Gerekçe olarak da 'borcumuz var, ödemek zorundayız, sıkıntıdayız' deniliyor.

1 ay önce 21 milyon 400 bin lira verip orayı alıyorsun. O 21 milyon 400 vadeli ödeniyor ama yine de belediye kasasından ödeniyor. Yani maddi olarak zor durumda olduğu söylenen bir belediye 21 milyon 400 bine arsa satın alıyor, 1 ay sonra da 'benim borcum var, burayı satmak zorundayım' diyor."

'Belediyeye ait 3 şirketin kâr-zarar miktarları raporlarda yok'

Ali Rıza Avcan, kendisine ait Kent Stratejileri Merkezi isimli sitede ise 2019 yılı gelir ve gider bütçesi arasındaki farkın 27 milyon 514 bin 896 lira 89 kuruş düzeyinde olduğunu yani, belediyenin gelirinden çok gideri olduğunu; belediye şirketlerine ait yıllık zararların 2020 yılından bu yana gizlendiğini belirtiyor. Karşıyaka Kent Anonim Şirketi‘ne ait 2019 yılı zararının 13 milyon 364 bin 965 lira 94 kuruş düzeyinde olduğunu ifade eden Avcan, şunları dile getiriyor:

"Karşıyaka Belediyesi‘ne ait üç anonim şirkete (Karşıyaka Kent, Karşıyaka Personel ve Kordelion) ait bilançolarla yıllık kâr-zarar miktarlarının 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyet raporlarında belirtilmediği; ayrıca, Karşıyaka Kent Anonim Şirketi‘ne ait İnternet sayfasının “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde tüm yasal zorunluluklara rağmen 19 Aralık 2019 tarihinden sonrasına ait genel kurul kararlarıyla bilanço ve kâr-zarar tablolarının, bu belgelerdeki bilgilerin gizlenmesi amacıyla yayınlanmadığı görülmüştür."

'Park ve çocuk bahçesi teminat gösterildi'

Avcan belediyeye ait "Macera Parkı" isimli parkın ve diğer birçok park ve çocuk bahçesinin şirketin sermayesini arttırmak, zararını karşılamak amacıyla karşılık ya da teminat olarak gösterildiğini de ekliyor:

"Bütün bu gizleme ve saklama çabalarına rağmen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‘nin 15 Ocak 2024, 11000 sayılı nüshasındaki ilama göre Karşıyaka Kent Anonim Şirketi‘nin 2023 yılı zararının 80 milyon lira düzeyinde olduğu, 17 Mart 2022 tarih, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‘ndeki ilamda da görüldüğü gibi belediyeye ait “Macera Parkı” isimli parkın ve diğer birçok park ve çocuk bahçesinin şirketin sermayesini arttırmak, zararını karşılamak amacıyla karşılık ya da teminat olarak gösterildiği anlaşılmaktadır."

'Uçuk fikirleri'yle AKP'lilerle yarışıyor!

Belediyedeki açığın 2022 yılında 159 milyon 954 bin 716 lira 97 kuruşa yükseldiğini, 2023 rakamlarına ulaşılamadığını ifade eden Avcan, Tugay'ın AKP'li Binali Yıldırım'ın yaptığı gibi "uçuk fikirler" ortaya attığını da hatırlatıyor:

"AKP iktidarının kent içindeki Alsancak, Yeşilyurt ve Tepecik gibi hastaneleri kapatarak İzmir‘deki bütün hastaları yönlendirmek istediği Bayraklı tepelerindeki Şehir Hastanesi isimli özel ticarethanenin ulaşımı için dünyanın en pahalı ulaşım türü olan Monoray yapacağını söyleyerek AKP‘nin değirmenine su taşımakta.

AKP‘li adayların bile aklına gelmeyen bu “uçuk” proje ile daha iktidara gelmeden iktidara yaranmanın yollarını arıyor; ayrıca, bu kentin en değerli kültürel varlıklarından biri olup mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi‘ne ait olmayan Konak Pier‘i, bu mekânla ilgili büyük hukuki sorunları bilmeden ya da bu mekânı Maliye Hazinesi ile Denizcilik İşletmeleri‘nden satın alıp belediyeye kazandırmak yerine Konak Pier ile Pasaport iskelesi arasında yapılacak bir marinanın AVM‘si olarak kullanılmasını fikrini İzmir Ticaret Odası‘na teklif edip bu değerli kamusal mekânı peşkeş çekmekte beis görmemektedir."