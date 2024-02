ÇEDES'in marifetleri bitmiyor: Çocuklar sabah namazına götürüldü

AKP, eğitim sistemini her açıdan çökertmiş durumda. Zorunlu din dersleri, ardından seçmeli zorunlu din dersleri, üzerine TÜGVA’sından Suffa’sına dinci vakıflarla yapılan protokoller, her yanda pıtrak gibi biten sıbyan mektepleri derken, son girişimlerden biri, okullara din görevlileri yerleştirmeyi öngören “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) uygulaması. Bakanlığın derdi eğitim değil, her yere dini sokmak.

Çocuklar ‘müdürlerle’ namaza gitti

Milli Eğitim Bakanlığının ÇEDES kapsamında öğrencileri sabah namazı için camilere götürdüğü ortaya çıktı. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Müftülüğü tarafından ÇEDES Projesi kapsamında "Hep birlikte huzara sabah namazına" sloganıyla Ensar Camisi’nde namaz kılındı.

Namazın ardından çocukların camideki görüntüleri Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, okul müdürleri de katıldı.

Görüntüler, müdürlüğün sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

“Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğümüzün koordinesinde ÇEDES Projesi kapsamında programımızın dördüncüsünü gerçekleştirdik. Programımız 25 Şubat Pazar günü sabah Ensar Camisi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah namazı programına katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve çorba ikramı ile bize destek olan Çekmeköy Belediyesine teşekkür ederiz.”

Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırılmıştı

ÇEDES projesi kapsamında yapılan uygulamalar tepki çekmeye devam ediyor. Diğer kentlerde ÇEDES kapsamında şu uygulamalar yapıldı: