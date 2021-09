Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu: Kaybedecek bir yılımız daha yok!

6 Eylül'de başlayacak yeni bir eğitim öğretim yılı öncesi Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Biliyoruz ki; özel okullarda bu gidişe son vermenin, patronların insafına bırakılmış geleceğimizi elimize almanın, insanca çalışma ve insanca yaşama hakkımızı kazanmanın, kural tanımazlığa dur demenin yolu birlik olmaktan ve örgütlenmekten geçiyor" denildi.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu'nun açıklamasının tam metni şöyle:

Alışılmadık uygulamalar ve zorluklarla geçen yaklaşık iki yılın ardından yeni bir eğitim öğretim yılı daha 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Tüm insanlığın boğuştuğu Covid-19 pandemisi hala tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ediyor. Böylesi büyük bir salgını dahi fırsata çeviren patronlar kârlarına kâr katarken, emekçiler her geçen gün biraz daha ağırlaşan ekonomik ve sosyal koşulların altında ezilmeye devam ediyor.

En temel hakken ticari bir meta haline dönüştürülmüş, devletin sırtında bir yük olarak gördüğü eğitim alanı ise her geçen gün biraz daha piyasacılığa ve patronların insafına terk edilmiş, pandeminin dayattığı koşullarla daha da kuralsız hale gelmiş durumda. Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapboz tahtasına çevrilen eğitim alanı, plansız ve anlık değişen uygulamalar nedeniyle pandemi sürecinden en büyük yarayı aldı.

Yaygınlaşan gericilik ile güçlenen eğitimde kâr odaklı yaklaşım, eğitimin niteliksizleşmesine ve toplumcu anlayışın zayıflamasına neden oldu.

Sayıları her geçen gün artan özel okullarda ise durum öğretmenler açısından an be an daha çok hak kaybı, daha ağır iş yükü, daha çok hukuksuzluk olarak devam ediyor.

Biliyoruz ki; özel okullarda bu gidişe son vermenin, patronların insafına bırakılmış geleceğimizi elimize almanın, insanca çalışma ve insanca yaşama hakkımızı kazanmanın, kural tanımazlığa dur demenin yolu birlik olmaktan ve örgütlenmekten geçiyor.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu olarak, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlarken:

Sözleşmelerimizle yalnızca ders ücretine tâbi tutulurken; bitmeyen veli görüşmeleri, zümre toplantıları, etütler dahası AVM’lerde reklam yaptırmaya kadar varan sınırsız ve karşılığı ödenmeyen mesai anlayışına ve angarya işlere karşı var gücümüzle mücadele edeceğimizi,

Asgari ücrete yakın maaş politikalarına, hatta asgari ücretin de altında çalıştırıp elden para ödeme gibi hukuk ve insanlık dışı uygulamalara izin vermeyeceğimizi,

Belirli süreli iş sözleşmesi gibi iş güvencesi hakkını yok sayan bir uygulamanın son bulması için elimizden geleni yapacağımızı,

Ya hiç ödenmeyen ya da eksik ve geç yatan eğitim öğretim ödeneklerimizi eksiksiz ve vaktinde alana kadar takip edeceğimizi,

Zorla istifa imzalatılarak hukuksuzca üstüne yatılan kıdem tazminatlarımızı patronlara bırakmayacağımızı,

Körüklenen rekabet ilişkileri içinde ayaklar altına alınan öğretmen kimliği ve dayanışma ruhunu yeniden yeşertmek için mücadele edeceğimizi,

Her türlü çağ dışı, bilimsel olmaktan uzak, gerici eğitim uygulamasına karşı laik ve bilimsel eğitim için mücadele edeceğimizi,

Cinsiyet, dil, ırk, cinsel yönelim ile cinsiyet kimliği, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ayrımı ve her türden ayrımcılığa izin vermeyeceğimizi, ayrımcılığa uğrayan öğretmenlerin yanında olacağımızı,

Okullarımızda çalışan tüm emekçilerin ve öğrencilerimizin sağlık koşullarının en iyi şekilde sağlandığının takipçisi olacağımızı, pandemiye karşı aşı olmanın toplumsal bir sorumluk olduğunu her fırsatta dile getireceğimizi,

Ve özel okul öğretmenlerinin patronların kâr hırsı ile el koymaya çalıştığı sayısız ekonomik ve sosyal hakları için mücadele etmeye ve örgütlenmeye devam edeceğimizi İLAN EDİYORUZ.

Özel okul öğretmenleri olarak bizim, haksız hukuksuz uygulamalarla kaybedecek bir yılımız daha yok! Yeni eğitim öğretim yılının özel okul öğretmenleri için insanca yaşam haklarını yeniden kazandıkları ve geleceklerini patronların elinden aldıkları yıl olması için çalışacağız.

Sen de sesimize ses kat, sendikalı ol, Birlik Sendikalı ol!

BİRLİK SENDİKASI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ BÜROSU