Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu kuruldu

Birlik Sendikası, kuruluşundan bu yana pek çok çalışmaya imza attığı özel okul öğretmen örgütlenmesine dair yeni bir adım atarak ‘Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu’nu kurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Sendikamız özel okul öğretmenlerinin iş yükünün katlanarak büyüdüğü, öğretmenlerin işsiz binlerce meslektaşı ile terbiye edilmeye çalışıldığı, pandeminin bütün yükünün öğretmenlerin sırtına bindirildiği bir dönemde örgütlü gücüne güç katacak Özel Okul Öğretmenleri Bürosunu kurdu" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kuruluşu Kovid 19 pandemisinin ortasında pek çok sektörde olduğu gibi özel okul sektöründe de kuralsızlığın, hak ihlallerinin kendisini daha şiddetli hissettirdiği günlere denk gelen Sendikamız, özel okul öğretmenlerinin iş yükünün katlanarak büyüdüğü, öğretmenlerin işsiz binlerce meslektaşı ile terbiye edilmeye çalışıldığı, pandeminin bütün yükünün öğretmenlerin sırtına bindirildiği bir dönemde örgütlü gücüne güç katacak Özel Okul Öğretmenleri Bürosunu kurdu.

Kuruluşundan bu yana özel okul öğretmenlerinin yaşadıkları hak gasplarına karşı onların yanında olan, her türlü hukuksal destek ihtiyacında başvuru merkezi haline gelen Sendikamız bu alanda pek çok önemli adım attı.

Özel okul patronlarının öğretmenleri fişlemek için kurdukları internet sitesini kamuoyunun gündemine taşıması ve öğretmenlerin iradesi ile bu sitenin kapatılması örgütlülüğün gücünü gördüğümüz bir örnek oldu. Patronların birlikteliğine karşı öğretmenlerin yalnız olmadığını gösterdik.

Ücret ve hak gasplarına dair öğretmenlerin sorularının yanıtlandığı canlı yayınlar, özel okul öğretmenleri için HAKLARIMIZ kılavuzunun hazırlanması, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi pandemi bahanesiyle patronların lehine kullanılan bir dizi uygulamaya dönük dilekçelerin hazırlanması, sözleşme döneminde sendika avukatlarımızın öğretmenlere verdiği sayısız hukuksal destek gibi pek çok örnek çalışma sayabiliriz.

Ülkemizin dört bir yanından öğretmenlerin açmış olduğu işçilik alacakları davalarında; Mahkemelerin emsal ücret araştırması için Sendikamıza yapmış olduğu yazılı başvurular da Sendikamızın özel okul öğretmen örgütlenmesinde doldurduğu boşluğun ve verilen mücadelenin önemini ortaya koymaktadır.

Bu sürecin belki de en önemli sonucu ise; Ankara’da Başka Bir Okul Mümkün girişiminin Meraklı Kedi ilkokulu’nda Birlik Sendikası üyesi öğretmenlerin sözleşmelerinin haklarını güvence altına alarak sendikamızla birlikle imzalanması oldu. Bu sözleşme ile zam oranlarından ek ders ve faaliyetlerin ücretlendirilmesine kadar pek çok hüküm öğretmenlerin lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Özel okul öğretmenlerinin örgütlü gücünün kısa zamanda ne gibi kazanımlarla sonuçlanacağını bize gösteren bu örnek, önemli bir somut kazanımdır.

Bütün bu kazanımları artırmak ve daha fazla okulda öğretmenlerin haklarını alabilmesini sağlamak ancak Sendikamıza sahip çıkmakla, üye olmakla mümkün. Birlik Sendikası pek çok okulda örgütlenme çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi etkisiyle eğitimde her geçen gün yeni bir kaos yaşanırken biliyoruz ki; özel okul öğretmenleri bundan en fazla nasibini alan kesim oluyor, olacak. Buna dur demekse gücümüzü birleştirmekten geçiyor. Biliyoruz ki; yan yana geldiğimizde çalışma koşullarımızı düzeltebilir, insanca koşullara ulaşabiliriz. Kuruluşunu duyurduğumuz Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu ile çok daha güçlü devam ediyoruz yola! Sızlanmadan, sorunlar karşısında boynumuzu eğmeden, çaresizlik karşısında sinmeden mücadele ederek… Sendikamıza güç vererek!

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

BİRLİK SENDİKASI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ BÜROSU