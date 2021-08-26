Özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzu yayında

Birlik Sendikası'na bağlı Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzunu yeniden paylaştı.
Çok sayıda hak gaspı ve usulsüzlüğe maruz kalan öğretmenler için hazırlanan kılavuza ulaşmak için:
'ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN HAKLARIMIZ KILAVUZU' yeniden yayında!— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) August 26, 2021
Özel Okul Öğretmenleri Bürosu tüm öğretmenlere rehberlik etmesi adına Birlik Sendikası avukatlarının hazırladığı kılavuzu yeniden paylaşıyor.
Kılavuza ulaşmak için: https://t.co/zPKLRhJ9Ai pic.twitter.com/3nZoL5rEsn