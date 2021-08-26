Özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzu yayında

Özel Okul Öğretmenleri Bürosu tüm öğretmenlere rehberlik etmesi adına Birlik Sendikası avukatlarının hazırladığı kılavuzu yeniden paylaştı.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası'na bağlı Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzunu yeniden paylaştı.

Çok sayıda hak gaspı ve usulsüzlüğe maruz kalan öğretmenler için  hazırlanan kılavuza ulaşmak için:

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Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu kuruldu