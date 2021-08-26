Özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzu yayında

Birlik Sendikası'na bağlı Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, özel okul öğretmenleri için hazırlanan 'Haklarımız' kılavuzunu yeniden paylaştı.

Çok sayıda hak gaspı ve usulsüzlüğe maruz kalan öğretmenler için hazırlanan kılavuza ulaşmak için: